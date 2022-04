Pestri ples

Še šest krogov je do konca prve slovenske nogometne lige. Ki se odvija po pričakovanjih. Olimpija je zunaj tekme za prvaka. Ker – kaj so pa mislili? Tako kot je zamenjala trenerja Savo Miloševića ta uprava, Mandarić vendarle ni zamenjal nobenega od številnih. Morda Biščana, s katerim se ni mogel sporazumeti, v ostalih primerih je šlo pa vsaj na videz, če že ne zares, za rezultat. In verjetno si bo nemalokateri navijač letošnjo sezono zapomnil po Miloševiću. Dober vtis je pustil.