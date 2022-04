Ko so pred sezono lige NBA strokovnjaki napovedovali potek in favorite, so povečini vsi v finalu že vnaprej videli LA Lakers in Brooklyn. A v športu stvari niso tako enostavne, kot se zdijo na prvi pogled. LA Lakers z LeBronom Jamesom, Anthonyjem Davisom, Russllom Westbrookom ter kopico drugih zvezdnikov, ki so resda že v letih, na parketu niso našli prave kemije in so na koncu v zahodni konferenci zasedli le enajsto mesto, kar so onkraj Atlantika označili za eno večjih razočaranj v zgodovini lige. Ceno je, kakopak, prvi plačal trener Frank Vogel. Brooklyn na drugi strani se je ubadal z drugačnimi težavami, saj je Kyrie Irving izpustil ogromno tekem, ker ni cepljen, ob tem je moštvo izpeljalo še nekaj menjav ter med drugimi zvabilo tudi Gorana Dragića. Prek dodatne tekme si je ekipa trenerja Steva Nasha izborila sedmo mesto na vzhodu, ob zdravem Kevinu Durantu, Irvingu, ki zdaj lahko igra v vseh dvoranah, in Benu Simmonsu, ki naj bi se končno vrnil po poškodbi hrbta, pa postali moštvo, s katerim v končnici ne želi igrati nihče. Podoben status ima na zahodu Dallas Luke Dončića, ki je te dni ena glavnih tem v ligi NBA. Po poškodbi mečne mišice na zadnji tekmi rednega dela sezone je menda že izgubljen za prvo tekmo proti Utahu v prvem krogu končnice.

Kako lahko naključja vplivajo na potek dogodkov v športu, je na svoji koži občutil Luka Dončić. Na predzadnji tekmi rednega dela proti Portlandu je dobil 16. tehnično napako v sezoni, ki pomeni tekmo prepovedi igranja. A vodstvo lige je po naknadnih ogledih dogodkov 23-letnemu Ljubljančanu tehnično napako izbrisalo, tako da je nastopil na zadnji tekmi proti San Antoniu, na kateri si je nato nategnil mišico na levi nogi. Dodatni pregledi so potrdili, da ne gre za nedolžno poškodbo, v klubu pa so, kot je za ligo NBA to v navadi, precej skrivnostni. Eden najbolje obveščenih športnih novinarjev v ZDA Shams Charania je v četrtek poročal, da bo Dončić zagotovo izpustil današnjo prvo tekmo proti Utahu. Kdaj bi se slovenski košarkar lahko vrnil na parket, ni znano. Dallas, ki je v drugem delu sezone blestel in se zavihtel na visoko tretje mesto v zahodni konferenci, je brez Dončića povsem drugačna ekipa, zato navijače upravičeno skrbi, kaj bo pomenila njegova odsotnost. »Napreduje. Še vedno ne trenira s soigralci, a je dobro razpoložen, kar je vedno pozitiven znak,« je skrivnosten trener Dallasa Jason Kidd. Utah in Dallas sta se sicer v rednem delu pomerila štirikrat, vsaka ekipa pa je zmagala po dvakrat, obakrat pred domačimi navijači.

Brooklyn z Durantom in Irvingom ter Simmonsom, ki naj bi bil nared za igro nekje sredi prve serije proti Bostonu, v končnico gleda z optimizmom. Moštvo resda ni razvilo prave kemije, saj je v rednem delu redko igralo v polni postavi, a ima v Durantu in Irvingu dva izmed najboljših posameznikov v ligi, ki sta že osvajala šampionske prstane in lahko sama ekipo pripeljeta do zmag. Trener Nash bo računal tudi na izkušnje Dragića, ki je prebolel okužbo s koronavirusom in proti Clevelandu že igral 10 minut. Boston je sicer v letošnji sezoni dobil tri od štirih obračunov proti Brooklynu. Po dolgotrajni odsotnosti se je ob koncu rednega dela sezone na parket vrnil tudi Vlatko Čančar, ki ga za Denverjem čaka težka naloga proti Golden Statu, je pa moštvo iz Kolorada v rednem delu dobilo tri od štirih medsebojnih obračunov.