Slovenska ženska teniška reprezentanca je včerajšnji dvoboj zadnjega kroga skupinskega dela v Pokalu Billie Jean King v 1. evro-afriški skupini proti Švedski vzela z rezervo. Da je selektor Andrej Kraševec odpočil v prvi vrsti Kajo Juvan, ki je pred tem v štirih dneh odigrala pet dvobojev in prav vse tudi dobila, sta dobili priložnost med posameznicami Pia Lovrič in Živa Falkner. Pia Lovrič je dvoboj po izgubljenem uvodnem nizu z 2:6 predala, medtem ko je Živa Falkner dosegla prepričljivo zmago. Zmagovalca dvoboja, ki ni odločal o ničemer, je dala igra dvojic, v kateri sta Živa Falkner in Lara Smejkal priznala premoč švedskima tekmicama, Slovenija pa je doživela prvi poraz v Turčiji. Danes se bo Slovenija v prestižnem dvoboju za končno zmago v Antalyi pomerila z zmagovalko skupine A Madžarsko, obe reprezentanci pa sta si že v četrtek zagotovili napredovanje v kvalifikacije za svetovno skupino, kamor se bo uvrstila tudi zmagovalka današnjega dvoboja drugouvrščenih reprezentanc med Hrvaško in Srbijo.

»Imeli smo nekaj smole, saj si je Pia poškodovala stegensko mišico že na začetku dvoboja in morala žal dvoboj predati. Živa je odigrala agresivno in prepričljivo dobila svoj dvoboj. Dobro je, da priložnost tudi med dvojicami dobijo mlajše igralke, da razširimo reprezentanco in dobimo vpogled, na katero igralko lahko računamo v prihodnosti,« je ocenil slovenski selektor Andrej Kraševec, ki po včerajšnjem dvoboju še ni vedel, katere igralke bodo igrale na današnjem dvoboju proti Madžarski.

Slovenska reprezentanca se v Turčiji kaže v močnejši strokovni postavi, ki jo je okrepil dolgoletni slovenski reprezentant Blaž Kavčič. Ljubljančan je te dni v Antalyi slovenskim poročevalcem oznanil, da se bo pri 35 letih njegova športno pot nepreklicno končuje. Zaključil naj bi jo septembra v Portorožu, ko bo Slovenija gostila turnir WTA, hkrati pa bo na Obali tudi dvoboj Davisovega pokala. Kavčič je bil 23-krat izbran v ekipo, razmerje zmag in porazov med posamezniki ima 17:9, v dvojicah pa 5:4. Po nekajletni odsotnosti v reprezentanci Davisovega pokala je bil njegov povratek v koronskem obdobju neuspešen, saj je pod njegovim vodstvom Slovenija izgubila v Pakistanu.

V svet profesionalnega tenisa je Kavčič vstopil leta 2005. V karieri je osvojil sedemnajst turnirjev serije challenger med posamezniki ter tri v dvojicah. Na turnirjih ATP je štirikrat igral v četrtfinalu (Chennai 2011, Beograd 2011, Bastad 2011 in Zagreb 2013), dvakrat se je na turnirjih za grand slam prebil v tretji krog (OP Avstralije 2013 in OP ZDA 2014), na lestvici ATP pa je bil najvišje leta 2012 na 68. mestu. »Tenis mi je dal vse v življenju, a zdaj spoznavam, da so na svetu še druge bolj pomembne in lepe stvari. Na prvem mestu je zdaj družina, žena Karin in hčerka Stella,« je za STA dejal Blaž Kavčič ter izpostavil: »Najbolj mi je ostal v spominu dvoboj drugega kroga na OP Avstralije v Melbournu leta 2014 proti Rogerju Federerju. Ko je napovedovalec na osrednjem igrišču pred 11.000 gledalci na tribunah najprej napovedal mene in omenil vse moje dosežke v karieri, vključno z nastopom na olimpijskih igrah, sem bil zelo ponosen. Ko pa je začel naštevati vse zmage Švicarja in zaključil, da gre za najboljšega igralca vseh časov, sem se zavedal pomembnosti trenutka.«