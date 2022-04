Koprčani v dvoboju z Mariborom za prvaka potrebujejo serijo zmag. Njihove nogometne delnice pred današnjim gostovanjem v Domžalah kotirajo zelo dobro. »Kanarčki« so najboljša ekipa na gostovanjih, kjer so osvojili kar 32 točk, doma pa le 24. Domžale so v negativni seriji, saj so brez zmage že zadnjih sedem tekem, na katerih so osvojili le 4 od 21 možnih točk. Ker varovance Dejana Djuranovića v sredo v Šiški čaka tekma polfinala slovenskega pokala z Bravom, bodo čuvali moči in noge za tekmovanje, ki je za njih edina pot v Evropo. Tudi trener Kopra Zoran Zeljković je pred zahtevnim izzivom, kako razporejati moči, saj ga v četrtek na Bonifiki čaka polfinale slovenskega pokala s Celjem. »O pokalu bomo razmišljali, ko bo čas za to. Iz izkušenj vem, da preračunljivost ne prinese nič dobrega. Sposobni smo velikih stvari. Cilj je nastop v evropskem pokalu,« pravi Zoran Zeljković, ki prizna, da že nekaj čas občuti pritisk uspeha.

V ekipo Olimpije se vrača Mustafa Nukić

Olimpija bo tekmo proti Taboru iz Sežane odigrala pred praznimi tribunami. Zaradi izgredov navijaške skupine Green Dragons na derbiju v Mariboru je disciplinski sodnik kaznoval Olimpijo z igranjem ene domače tekme brez gledalcev, na drugi proti Bravu pa bo zaprta tribuna B. Obenem mora klub plačati še 10.100 evrov kazni. Potem ko je Olimpija s porazom na večnem derbiju zapravila vse možnosti za prvaka, Ljubljančani začenjajo ostro bitko za tretje mesto, ki vodi v Evropo in prinaša igranje v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Ljubljančanom za ovratnik diha Mura, ki zaostaja le dve točki, kar pomeni, da morajo zeleno-beli zmagati na zadnjih šestih tekmah.

Trener Olimpije Robert Prosinčeki se je v minulih dneh ukvarjal s tem, kako preprečiti padec motivacije po porazu v Ljudskem vrtu. »Cilj je jasen. Ne dvomim, da bodo fantje proti Taboru pokazali vse, kar znajo in zmorejo. Mi se borimo za Evropo, Tabor za obstanek, kar pomeni, da je pred nami zahteven izziv. Če bo pristop takšen, kot je bil proti Mariboru, ne bi smeli imeti težav. Optimizem črpam iz dveh tekem pod mojim vodstvom,« je poudaril trener Olimpije Robert Prosinčeki, ki Dušana Kosića, tekmeca na klopi Tabora, dobro pozna, saj sta bila pred dvajsetimi leti soigralca. V zasedbo Olimpije se po odsluženi kazni vrača prvi zvezdnik Mustafa Nukić, ki ga je ekipa zelo pogrešala. Navijači upajo, da se bo Nukić pod Prosinečkim vrnil v nogometno življenje, potem ko ga je trener Dino Skender iz le njemu znanih razlogov šikaniral tako, da je igralca s potezo več posedel na klop in naredil prostor v ekipi za ljubljenčke. Tabor, kjer vodstvo kluba v času krize rezultatov ni sprejelo ponujenega odstopa trenerja Kosića, je okrepil 30-letni Tino Sven Sušić, sicer nečak slavnega Safeta Sušića, ki je nazadnje igral za Kuban Krasnodar v drugi ruski ligi.

V Kidričevem nekateri že iščejo nove službe

Ker bosta Celje in Bravo z mislimi že v polfinalu slovenskega pokala, na današnjem medsebojnem dvoboju ni pričakovati tekme na nož, saj so oboji na varnem v sredini lestvice. Vse razen zmage Mure proti Aluminiju bo veliko presenečenje. Aluminij je brez zmage že 12 tekem, na katerih je osvojil le pet točk, in za predzadnjim Taborom zaostaja že šest točk. Bojda v Kidričevem primanjkuje tudi denarja in nekateri zaposleni naj bi že iskali nove službe za čas, ko bo klub izpadel v drugo ligo. Tujska legija igralcev se bo seveda tudi razbežala.

Pari 31. kroga: danes ob 15. uri: ​Domžale – Koper, ob 17.30: Celje – Bravo, ob 20.15: Olimpija – Tabor, ponedeljek ob 17.30: Mura – Aluminij. x