Samograditelji

Spoštovani, pišem vam o težavi, ki jo imam z vizumom. Izteklo se je devetdeset dni, odkar sem vstopila v Slovenijo, zato sem morala oditi iz države. Gospe na upravni enoti sem poslala ogromno e-sporočil. Nihče me ni kontaktiral. Novembra sem šla k odvetniku. Da bi si podaljšala dneve dovoljenega prebivanja, sem decembra ves čas odhajala iz Slovenije v BiH. Bivanje mi je uspelo podaljšati do sredine januarja. Prosim vas, da mi pomagate. Zdaj ne morem opravljati izpitov, ker mi referentka, ki vodi moj postopek, še ni izdala potrdila, s katerim lahko ostanem v Sloveniji. Poslala sem vse dokumente, a vedno manjka kakšen dodatek. Zelo težko mi je. Nisem dobila povabila za oddajo prstnih odtisov in nimam potrdila, da sem v postopku. Želela sem vam le sporočiti, da sem morala zapustiti državo in da ne morem priti na izpite. Mi lahko kako pomagate?«