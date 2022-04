Napetosti v Jeruzalemu, svetem kraju za tri monoteistične religije, so bile včeraj zelo velike. Na krščanski praznik velikega petka, judovski praznik pasha in potekajoči muslimanski mesec ramazan je po nedavnem stopnjevanju zaostrovanja včeraj prišlo do spopadov med Palestinci in izraelsko policijo na Tempeljskem griču, ki je sveti kraj tako za muslimane kot jude.

Več kot 300 Palestincev je bilo aretiranih, 150 pa ranjenih, ko so v jutranjih urah sredi ramazanskega meseca izraelski vojaki vdrli v kompleks Svetišča na skali, tretjega najsvetejšega kraja za muslimane. Šest ur so Palestinci izraelske policiste obmetavali s kamenjem, ti pa so odgovarjali z izstrelki solzivca, zvočnimi granatami in streljanjem z gumijastimi naboji. Povod za vdor policije v kompleks je bila po navedbah policije skupina približno sto Palestincev, ki so v kompleks Haram Al Šarif vstopili z zastavami palestinske uprave in Hamasa, po jutranjih molitvah pa so začeli metati petarde in kamenje.

Dejansko je na območju mošeje prenočilo na tisoče Palestincev, potem ko so verske judovske skupine napovedale, da bodo v petek vstopile na območje Tempeljskega griča, da bi opravili obrede ob prazniku pasha. Podobne napetosti ob istem času lani so pripeljale do enajstdnevne vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi, zato obstaja bojazen, da bi lahko poslabšane razmere 55 let od začetka izraelske zasedbe vzhodnega Jeruzalema vnovič vodile do širšega konflikta. V Hamasu so napovedali, da napad ne bo ostal brez odgovora.

Bennettu grozila koalicijska stranka

Praznovanja treh verskih praznikov v Jeruzalemu – prvič od začetka pandemije so na križev pot oblasti znova dovolile tujim obiskovalcem – so tako potekala v senci jutranjih spopadov na Tempeljskem griču. Zaradi napetosti se je poglobila vladna kriza koalicije izraelskega premierja Naftalija Bennetta, potem ko je minuli teden njegovo stranko Jamina zapustila ena izmed poslank, s čimer je Bennettova koalicija pristala pri enakem številu glasov kot opozicija – 60.

Zaradi policijskih vdorov v Haram Al Šarif se je koalicija včeraj dodatno zamajala. Združena arabska lista, ki ima štiri poslance v knesetu, je zagrozila z izstopom iz vlade, če ne bi ustavili policijske operacije na tem območju. Opoldanska molitev na Haram Al Šarifu, ki se je je udeležilo 60.000 Palestincev, pa je minila mirno. Odposlanec Združenih narodov za Bližnji vzhod Tor Wennesland je voditelje vseh strani pozval k umiritvi razmer, izogibanju podžigajoče retorike in zoperstavljanju tistim, ki poskušajo doseči eskalacijo situacije.