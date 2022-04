Pozabljen v predalu in nikoli dokončan plinovod Midcat med Alžirijo in Španijo je po ruski invaziji v Ukrajini vnovič postal aktualen; lahko bi odigral pomembno vlogo v EU pri iskanju alternative za ruski zemeljski plin. Leta 2019 je bil projekt, ki so ga zgradili do katalonske vasi Hostalric pod Pireneji in ki naj bi se iz Katalonije nadaljeval v francosko regijo Oksitanijo, opuščen.

Že od vsega začetka plinovod Midcat (Midi-Catalunya) ni bil po volji nikomur razen gradbenim podjetjem, pravijo španski viri. A je zaradi vojne v Ukrajini, ki je pokazala pretirano odvisnost EU od oskrbe z energijo iz Rusije, v zadnjih tednih znova v središču javne razprave v Španiji in pod drobnogledom evropske komisije. »Evropska unija se mora osvoboditi odvisnosti od ruskega plina in premoga. In zato moramo diverzificirati naše vire energije,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen ob marčevskem obisku v Madridu in dodala: »Španija bo imela (v prihodnosti) pomembno vlogo v Evropi pri oskrbi z energijo.«

Razlog za oživitev plinovoda je v tem, da Španija uvozi velik del zemeljskega plina iz Alžirije in da je dobro povezana s plinovodi v Franciji. Ima tudi šest obratov za predelavo in prevoz utekočinjenega zemeljskega plina. Francija ima trenutno le tri take obrate, Nemčija nobenega. Poleg tega Španija razpolaga s strateško infrastrukturo, ki predstavlja tretjino zmogljivosti v EU za uplinjanje zemeljskega plina in plinovode za njegov transport, pri čemer bi lahko vloga Midcat pridobila pomen.

Iz izgube v evropski interes

Midcat je bil načrtovan za pretok zemeljskega plina iz alžirskega nahajališča Hassi R´Mel in od skladišč plina v Španiji naprej v druge evropske države. Celotna investicija je bila leta 2000 ob začetku gradnje ocenjena na tri milijarde evrov. Do leta 2018, ko so projekt ustavili, je bilo porabljenih 442 milijonov. Glavni vzrok za ustavitev je bil, da plinovod dolgoročno naj ne bi bil dobičkonosen, poleg tega so mu nasprotovale španske naravovarstvene organizacije pa tudi več občin zaradi okoljskih posledic.

Dokončanju plinovoda sta se leta 2019 poleg Španije odrekli tudi Francija in evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Leto pozneje ga je Evropska unija uradno umaknila iz svojih projektov, ker ni imel oznake zelene dejavnosti. V zadnjih tednih pa se zaradi vojne v Ukrajini in predvsem zagat pri izvajanju sankcij proti Rusiji ter pretirane odvisnosti od ruskih energentov v EU pojavljajo predlogi, da bi Midcat razglasili za projekt skupnega evropskega interesa (IPCEI), kar bi odprlo možnosti za njegovo financiranje iz evropskih skladov.

Okoljski in drugi pomisleki

Pomisleki o smotrnosti nadaljevanja projekta se po drugi strani pojavljajo pri španski vladi. Drugače kot zunanji minister José Manuel Albares, ki je prepričan, da bi Midcat okrepil težo Španije v preskrbi EU z energijo, mu ministrica za okoljsko tranzicijo Teresa Ribera nasprotuje, ministrica za gospodarstvo Nadia Calvino pa gradnjo pogojuje s financiranjem iz virov EU. Po oceni predsednika vlade Pedra Sáncheza pa ni ključno vprašanje plinovod, ampak gradnja mreže povezav za transport zelenega vodika, ki naj bi nadomestil zemeljski plin v bližnji prihodnosti.

Po podatkih ministrstva za okoljsko tranzicijo je potrebnih še šest let za končanje celotne trase plinovoda, njegova pretočnost pa naj bi bila devet milijard kubičnih metrov zemeljskega plina na leto. K tej količini je treba prišteti dva plinovoda, ki povezujeta Španijo s Francijo, z zmogljivostjo približno osem milijard kubičnih metrov, kar pomeni skupno 17 milijard kubičnih metrov na leto, kar je slabih deset odstotkov od 190 milijard kubičnih metrov, kolikor jih Evropa dobavlja iz Rusije po letu 2020.