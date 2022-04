Janezovo vstajenje

Končuje se teden, ki ga označujeta križev pot in Jezusovo vstajenje. V tem tednu je simbolno vstal tudi Janez Janša. Pojavil se je na dveh soočenjih. V svoji poduhovljeni in nadzemeljski podobi. Popolnoma prenovljen in ljubeč do vseh. Spravljiv in z nevidno krono na glavi. Kakšen začuden pogled, ciničen nasmeh in trepljanje po ramenu tudi svoje politične tekmice Tanje Fajon. Ta teden je Janez odigral vrhunsko.