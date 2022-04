Gneča pred vstopnim pragom v državni zbor

Dober teden pred parlamentarnimi volitvami stranka Gibanje Svoboda vodi pred stranko SDS. SD in Levica sta izenačeni na tretjem mestu, v državni zbor bi se v tem trenutku prebili še NSi in LMŠ, blizu pa sta Povežimo Slovenijo in SAB. Na parlamentarna vrata bi lahko potrkala tudi Resnica.