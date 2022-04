Ovadbe zaradi telekomovega financiranja SDS-ove televizije

Podpredsednik preiskovalne komisije o sumih pranja v NKBM in nezakonitega financiranja SDS Jani Möderndorfer je ovadil Telekom Slovenija, SDS in Novo24TV.si zaradi suma oškodovanja državnega premoženja. Za to potezo se je odločil zaradi interesa javnosti.