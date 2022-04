Podgoršek pozabil plačati romantiko

Čari Bohinjskega jezera in vršacev, ki ga obdajajo, so kmetijskega ministra Jožeta Podgorška in njegovo soprogo očitno tako prevzeli, da sta pozabila plačati svoje dopustovanje v štirizvezdičnem hotelu Bohinj. To sta storila šele po razkritju spletnega portala Necenzurirano.