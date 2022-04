Letošnja velikonočna pojedina bo bolj skromna

Pred veliko nočjo tudi Slovenci radi odprejo denarnice in vsaj tisti, ki si ob vsej draginji to tudi lahko privoščijo poskrbijo za obloženo praznično mizo kjer ne smejo manjkati potica, šunka, hren in jajca. Ob tej priložnosti je tudi Surs postregel z nekaj zanimivimi podatki in potrdil, da se je hrano samo lani podražila za 4 odstotke.