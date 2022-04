Slavica Tripunović, ki je zmagala na zadnjem izboru miss Jugoslavije leta 1991, nato pa je hotela uspeti tudi kot pevka, cvetličarka in gostinka, naj bi po poročanju srbskih časnikov Blica in Kurirja načrtovala selitev v Italijo, kjer živi njen sin. Paparaci so jo ujeli med kupovanjem deviz, imela pa naj bi že tudi letalsko vozovnico.

In kako se je začela njena zgodba z elitno prostitucijo, ki se je zdaj tako neslavno končala? Pred nekaj leti je Tripunovićeva začela graditi vilo na obrobju Beograda, za katero je ugotovila, da bo zanjo prevelika. Iz nje je naredila motel, ta pa je, ko je lastnica zašla v finančne težave, postal prestižna javna hiša. Policija pa ni aretirala samo nje. Za zapahi so pristali tudi beograjska madam Jelena Jojić, menedžer Kaje Ostojić Dušan Banjac in Martina Rajić, nekdanje Playboyevo dekle.