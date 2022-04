»Na koncertu bomo zagotovo peli pesmi, ki še niso napisane, ki še ne obstajajo … Meni je super, ko začnem razmišljati, ko se prepustim domišljiji. Ko se zavem, koliko se stvari v teh osmih letih lahko še spremenijo,« je dodala.

Pevka je že določila tudi cene vstopnic. Te bodo stale od 100 do 400 kun oziroma od približno 15 do 35 evrov. Okoli sto vstopnic naj bi bilo že rezerviranih, v Zagrebu pa njen koncert že oglašujejo plakati. Domenica napoveduje velik spektakel, o prvih odzivih na nenavadni datum pa je povedala: »Prvi odzivi so bili, da je to izjemno pogumno, ko smo se začeli več pogovarjati o koncertu in malo raziskovali začetke in vse, kar smo naredili do zdaj, pa smo celo menili, da sem zadržana.« Odzivov na družbenih omrežjih na njeno napoved ni manjkalo. Nekateri so menili, da gre za izvrstno PR-potezo, drugim pa ni bila preveč jasna.