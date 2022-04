Slovenska reprezentanca je včeraj dopoldan z letalom odpotovala iz Ljubljane v Beogradu, od tam pa z avtobusom v 150 kilometrov oddaljeni Kragujevac, kjer jo danes v dvorani športnega centra Mladost Jezero (zmogljivost 5320 gledalcev) čaka druga ura rokometne resnice. Domača reprezentanca z vzdevkom Orli, ki je na SP nazadnje nastopila na Danskem in v Nemčiji 2019 ter po tekmovanju v tolažilnem predsedniškem pokalu osvojila šele 18. mesto med 24 ekipami (Slovenija ni sodelovala, saj je izpadla v dodatnih kvalifikacijah proti Madžarski), ima velik kapital iz Zlatoroga. Tega se pred popravnim izpitom v Šumadiji dobro zaveda tudi slovenski selektor Uroš Zorman: »Kljub slabi predstavi v Celju imamo še vedno aktiven izid, ki pa bo zaradi velikega števila doseženih golov Srbije od nas zahteval zmago za štiri zadetke. V preteklosti smo že večkrat dokazali, da lahko na gostovanjih igramo dober rokomet. Verjamem, da bo tako tudi v Kragujevcu.«

Bombač: Vsak, ki je imel deset sekund časa, nam je dal gol

Z osmimi goli – ob le enem zgrešenem strelu – je bil prvi strelec Slovenije v Celju organizator igre Dean Bombač. »Za predstavo v Zlatorogu lahko Srbom le čestitamo, bili so absolutno boljši. Nismo pričakovali, da se bo tako razpletlo, in nismo pričakovali, da bomo tako slabi. Naša obramba je bila v prvem polčasu neverjetno slaba in gostje so nas razbijali z vseh položajev. Vsak, ki je imel deset sekund časa, nam je dal gol, Petar Đorđić pa je našo obrambo razbijal s streli z desetih, enajstih metrov. Glede na potek tekme smo lahko še zadovoljni, da se je končalo samo z minus tri,« priznava Dean Bombač, eden od štirih slovenskih reprezentantov iz madžarskega kluba Pick Szeged (poleg njega še Borut Mačkovšek, Nik Henigman in Matej Gaber), ki je po treh začetnih zgrešenih sedemmetrovkah domače izbrane vrste (enkkrat Gašper Marguč, dvakrat Jure Dolenec) prevzel odgovornost in naslednje tri spremenil v tri zadetke.

Slovence v peklu Kragujevca poleg rezultatskega zaostanka iz Celja, nabito polne dvorane in bučnega vzdušja na tribunah čaka tudi njim načeloma nenaklonjeni sodniški dvojec Slave Nikolov in Đorđi Načevski iz Severne Makedonije. Kljub vsem tem zadevam dolgolasi Koprčan Bombač seveda še ni izgubil upanja na uvrstitev na SP 2023 na Poljskem in Švedskem, toda hkrati opozarja: »Vsekakor je nujno treba verjeti, da nam lahko uspe, toda s takšno igro, kot smo jo prikazali v Celju, v Srbiji nimamo kaj iskati. Upam, da bomo v Kragujevcu le prikazali boljšo. Zdaj se moramo zbrati, umiriti glave in odigrati na polno. Polna dvorana bo za nas samo dodatna motivacija. Srbi so z glavami že na svetovnem prvenstvu, Slovenci pa gremo na gostovanje s ciljem, da se na tekmovanje uvrstimo mi.«

Mačkovšek: V Celju smo se k sreči izognili katastrofi

Njegov primorski rojak, Izolan Borut Mačkovšek je na prvi tekmi v uvodnih desetih minutah dosegel pet golov od skupno sedmih slovenskih, v drugem polčasu pa še dva ob skupno 70-odstotni učinkovitosti (10-7). »Izgubljali smo že za sedem golov in vse skupaj bi se lahko sprevrglo v katastrofo, po kateri bi bili v Srbiji brez kakršnih koli možnosti. Na koncu se je še kar dobro izšlo, saj imamo le tri gole minusa. Tekmo smo izgubili predvsem zaradi obrambe, ki ni delovala tako, kot smo si zamislili, steklo pa ni niti našima vratarjema. V napadu pa že kažemo veliko boljše predstave kot na januarskem evropskem prvenstvu. Vsi smo si želeli zmage, sploh zaradi tako izjemnega občinstva v dvorani,« pravi 203 centimetre visok Borut Mačkovšek, ki je na dosedanjih svojih 124 tekmah v dresu slovenske reprezentance dosegel 313 golov.

Mačkovšek priznava, da so bili Srbi na prvi tekmi absolutno boljši, sočasno pa verjame, da bo Slovenija v Kragujevcu pokazala drugačen obraz kot v Zlatorogu. »Čaka nas težak popravni izpit, na katerem moramo poskrbeti za velik preobrat. Še vedno smo v igri za uvrstitev na SP in trdno verjamem v naš uspeh. Že večkrat smo dokazali, da znamo dobro prenašati različne pritiske in bremena. Ne glede na domači poraz še vedno verjamem, da smo favoriti. Srbija je bila sicer v Celju boljša od nas v vseh elementih igre, vendar še vedno trdim, da ni boljša reprezentanca od slovenske. V napadu čedalje bolj napredujemo, v obrambi pa bo treba koga tudi malce močneje udariti, tako kot so Srbi pretepali nas. V Kragujevcu bomo zmagali!« optimistično napoveduje Mačkovšek. Toda z njim se očitno ne strinjajo na največji svetovni stavnici, kajti kvota za zmago Srbije je 1,62, za zmago Slovenije pa kar 2,70 (za remi 10,50).

Srbi trdijo, da Slovencev v Kragujevcu niti slučajno ne bodo podcenjevali V taboru Srbije kljub zmagi v Zlatorogu zatrjujejo, da v Kragujevcu ne bodo podlegli pritisku in da Slovencev ne bodo vzeli z »levo roko«. To potrjujejo tudi besede selektorja, Španca Tonija Gerone: »Večji del tekme v Celju smo imeli veliko prednost, a na koncu se je Slovenija vrnila v igro. Ta zmaga je izjemno pomembna, a čaka nas še težkih šestdeset minut v Kragujevcu. Znova moramo biti na vrhunski ravni, če se želimo uvrstiti na SP.« Junak srbske zmage je bil 31-letni desnoroki ostrostrelec Petar Đorđić, igralec portugalske Benfice, ki je dosegel osem golov iz enajstih poskusov: »Zame je najpomembneje, da smo od prve sekunde tekme igrali drug za drugega in pokazali, da smo prava ekipa. Ta čustva, disciplina, povezanost ... od začetka do konca. Ko sem vse to začutil že na začetku tekme, sem vedel, da ne moremo izgubiti, ne glede na to, kako težko je, ne glede na to, kako dobra je Slovenija, posebej v Celju. Oboji imamo veliko kakovosti, a na koncu odločajo malenkosti – disciplina, enotnost, vera, zaupanje. Kljub zmagi nam v Kragujevcu ne bo nič lažje, ampak težje. Slovenci vedo, da morajo zmagati, mi pa jim moramo to preprečiti.« Velik delež k zmagi Srbije je v Zlatorogu prispeval tudi 28-letni desni zunanji igralec Miloš Orbović, ki se je lani iz ukrajinskega Zaporožja preselil k švicarskemu Luzernu: »Od prve minute smo igrali tako, kot znamo, kot ekipa, ko celotna šestnajsterica igra in diha kot eden. Presrečen sem zaradi zmage v Celju, posebno ker je Slovenija izjemna ekipa. A zdaj se ne smemo sprostiti, v Kragujevcu bo zagotovo veliko težje. Ne smemo dovoliti, da bi nas Slovenci presenetili.«