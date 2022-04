Toda koga voliti? ​Poudariti je treba, da treba poslušati, kaj nam kandidati govorijo, kaj nam obljubljajo oziroma ali sploh poznajo delovanje sistema. Toliko izkušenj imamo s to državo, z referendumi, volitvami, da smo končno dozoreli, da lahko ločimo zrno od plev, da lahko ločimo obljube od možnega, kaj je realno, mogoče, uresničljivo. Ne nasedajte floskulam, obljubam, napovedim, ki niso uresničljive naslednjih dvajset let. Ne pustite se kupite z bonbončki in deljenjem nezasluženega. Odgovorno se moramo odločiti in izbrati​ tistega, ki vzbuja največ zaupanja ali najmanj nezaupanja. Vprašajmo se, kaj nam povedo pretekle izkušnje s strankami in njihovimi voditelji, tako bomo preverili strankarske volilne bombončke, ki nam jih v kampanji ponujajo.

​Kaj je odločilno za našo izbiro?​ ​Za našo odločitev je pomembno, da se spomnimo, kaj so nam sedanji kandidati obljubili v preteklosti in kaj nam novi kandidati (ne)uresničljivega obljubljajo. Pretekle izkušnje kažejo, da je eno temeljnih vprašanj ​bila prerazdelitev​ družbenega bogastva. Žal v preteklosti ta večinoma n​i potekala​ z delom, temveč s​ prodajo​ ​​orožja, korupcij​o​, z neupravičeno​ denacionalizacijo, ​tajkunizacijo, dokapitalizacijo, zadolževanjem prek razumnih meja, prodajo državnega premoženja za vsako ceno, izkorišanjem covid situacije za bogatenje posameznikov oziroma izbrancev.

Pomembno je spoštovanje zakonitosti, pravne varnosti ljudi, pravne in socialne države. Spomnimo se vseh grehov in naj vsak v svojem okolju »pogleda«, kaj je kdo izmed kandidatov storil v preteklosti. Poglejte programe nekaterih strank, ki ves čas protiustavno delujejo. Kljub tem negativnim izkušnjam gospodarski program nekaterih prisega na neoliberalni model, ki pelje ves svet v vse večje socialne razlike, v revščino vse več ljudi, v kopičenje bogastva v žepih redkih posameznikov, v neizbežno ekološko katastrofo.​

Grožnja demokratičnim volitvam so ​l​ažne informacije, sovražni govor,, rasizem, šovinizem​, blatenje države v EU, diskreditiranje kandidatov, če niso iz »prave« opcije. ​Smo za demokratično vodenje, ki je ​seveda naporno, zahteva veliko razprav, kompromisov,​ potrpežljivosti​ in medsebojnega​ spoštovanja.​

Smo proti avtokratskemu vodenju, ki je zgolj na videz učinkovit, ki pa povzroča negativno družbeno klimo, sovraštvo in deprivilegiran položaj manjšin. Ne želimo strahovlade po zgledu Orbana, Poljske, Španije, Italije in ne želimo imeti samo desne kandidate na oblasti, ker da »to imajo povsod v sosedstvu« ... Opozarjamo na demagoge, ki ne sprejemajo ustaljenih pravil, ki bodo trdili, če ne uspejo, da so volitve prirejene, ki poskušajo z lažmi diskreditirati tekmece in preganjajo ljudi, ker niso po njihovi meri ter pri tem zlorabljajo organe pregona, ki odobravajo ne/verbalno nasilje, ki agitirajo za zmanjševanje pravic skupinam in institucijam, ki jim niso pogodu ​...

Odprimo oči in ušesa. Vsak glas šteje! Ne dovolimo, da bodo drugi odločali o naši usodi. Zato pojdimo na volitve!

Boris Pogačar, Remzo Skenderović, Janez Butara, Jože Florjančič, Lojze Podobnik, Bogdan Avbar, Branko Đukić, Boris Gregorčič, Jože Ribič, Franc Medle, Darko Kastelic, Jože Butara, Milan Gorjanc, člani Društva SRP​

​