Riž, sir in javorjev sirup

Iztekajoči se teden je zaznamovala pretresljiva vest iz Slovenske Bistrice, od koder je iz nekega skladišča izginilo, reci in piši, 17 ton riža. Skrivnostno izginotje riža, ki bi zadostoval za 170.000 obrokov rižote, ni čisto dobro pojasnjeno. Bojda je šlo za neke najemniške posle, saj naj bi najemnik skladišča riža prostore le malce počistil. Kje je zdaj ves ta riž, se pa ne ve.

In še dve prehrambni zgodbici iz tujine. Na Nizozemskem se ubadajo s kriminalno tolpo, ki krade sir. Njihov zadnji podvig je kraja več kot tone in pol tega izdelka. V Kanadi pa so razrešili veliko skrivnost izginotja deset tisoč sodčkov javorjevega sirupa iz njihovih blagovnih rezerv že pred leti. Storilca so zdaj odkrili in mu naložili, da plača kar deset milijonov kanadskih dolarjev ali pa bo šel za šest let v zapor.

Priročen otroški voziček

S precej bolj nedolžnimi krajami so se ukvarjali policisti v Krškem. Na pomoč so jih poklicali iz nekega trgovskega centra, kjer naj bi neznanci ukradli več izdelkov. Izkazalo se je, da je 21-letnica izdelke naložila kar v otroški voziček in ga mirno odpeljala mimo blagajne. A ker iz vozička ni bilo slišati nobenega otroškega joka, je prodajalka ugotovila, da v njem ni dojenčka, pač pa nakradena roba. Mamico z vozičkom je želela ustaviti, ta pa je udarila nazaj. Dobesedno. Počila je prodajalko in pobegnila. No, pa so jo prijeli policisti in še štiri njene pomagače.

Pajser in mačeta

Zares smo lahko zaskrbljeni, v kakšnih časih živimo. Sploh na podlagi dveh zgodbic z Obale. Tam se je neki Ankarančan namerno zaletel v avto Sežančana, stopil iz vozila s pajserjem v roki in se namenil proti oškodovancu. Ta je pobegnil, Ankarančan pa se je znesel nad njegovim avtom in ga razbil do neprepoznavnosti.

Drugi primer je podoben. V Kopru sta se dva sprla zaradi parkirnega prostora. No, pa je starejši, star 67 let, šel do avta in iz njega vzel, pazite zdaj, mačeto! Mlajši se je raje umaknil. Pametno. Nam pa še vedno ni jasno, zakaj ljudje v avtih vozijo pajserje in mačete.

Mladi pešec pametnejši od voznika

Tale je pa iz Ajdovščine. Tam je mladenič hodil po poti v šolo in želel prečkati cesto na prehodu za pešce. V tistem je mimo pripeljal voznik rumenega avta in le prisebnosti mladega pešca se gre zahvaliti, da ne poročamo o kakšni hujši tragediji. Odskočil je nazaj in preprečil nesrečo, je pa pri tem padel in si zlomil roko. Pomoč v bolnišnici je poiskal kar sam. Voznik pa je kar odpeljal in ga policisti še iščejo. Pa pravijo, da je mladost norost. Ne, tokrat se je izkazalo, da so mladi marsikdaj precej pametnejši in predvsem previdnejši kot starejši.

Romun vadil vijuganje na avtocesti

Policisti so sredi dopoldneva prejeli klic presenečenega voznika, ki jim je povedal, da vozi za tovornjakom, ki na primorski avtocesti v bližini Senožeč dobesedno vijuga po cesti sem ter tja. K sreči so policisti 48-letnega romunskega tovornjakarja hitro izsledili in ga ustavili na Povirju. Ponudili so mu alkotest in napihal je neverjetnih 1,2 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem merjenju poltretji promile. Nič čudnega, da je vadil slalom na avtocesti, in res velika sreča, da se ni zgodilo nič hujšega. Večtonski tovornjak, to si lahko predstavljate, namreč lahko povzroči pravo razdejanje. Policisti so pregledali še varnostne kamere in ugotovili, da je vijuganje trajalo zelo dolgo, ko pa so mu zasegli še tahograf, so ugotovili, da je vozil tudi precej prehitro. Naj zapišemo še enkrat: od desetih dopoldne je bil voznik tovornjaka, ki bi moral voziti popolnoma trezen, nasekan kot kanta.