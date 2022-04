Zastoj je na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Novimi Jaršami proti Zadobrovi, potovalni čas je podaljšan za približno 20 minut. Zastoj je tudi na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam, na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami v obe smeri ter na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenjski, kjer je potovalni čas daljši za približno 30 minut.

Prav tako so zastoji na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kozarjam, na dolenjski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sap proti Novemu mestu, na razcepu Kozarje iz smeri južne in zahode ljubljanske obvoznice proti Primorski, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Bizovikom proti Malencam in na mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Dragučovo proti Mariboru, kjer je zaradi del potovalni čas podaljšan za približno deset minut.

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred pokritim vkopom Medvedjek proti Novemu mestu, na severni ljubljanski obvoznici pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Nove Jarše proti Zadobrovi.

Vozniki osebnih vozil čakajo pri izstopu iz države do 30 minut na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje.

Omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol med prazniki velja v petek, 15. aprila., do 22. ure, v soboto, 16. aprila, ni omejitve, v nedeljo, 17. aprila., je omejitev od 8. do 22. ure, v ponedeljek, 18. aprila., pa od 8. do 22. ure.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo. V noči s srede na četrtek. bo med 21. in 5. uro zaprta primorska avtocesta med priključkom Črni Kal in razcepom Srmin v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.