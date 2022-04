Tam je bil namreč tudi kontejner, v njem pa med odpadki na stotine nekakšnih risb, slik in skulptur, prekritih s plesnijo in umazanijo, zato je Whipplov prijatelj menil, da bi z najdenimi predmeti lahko naslednji mesec za noč čarovnic pripravili zanimivo instalacijo. To se sicer ni zgodilo, a najdeno je pritegnilo Jaredovo pozornost: »Sem le mehanik in nikoli se mi še ni zgodilo, da bi me kakšna likovna dela tako pritegnila, me prisilila, da si jih podrobneje ogledam. Nekaj mi je reklo, naj slik in skulptur ne zavržem.« Na hrbtni strani ene od slik je opazil zapis avtorja: Francis Mattson Hines. Šel je v knjižnico, iskal prek spletnih strani in ugotovil, da gre za abstraktnega ekspresionista, ki je umrl leta 2016 v 96. letu starosti. Vzpostavil je stik z umetnikovo družino, ki mu je dovolila, da delo obdrži. Ker ga je v zvezi s preminulim umetnikom zanimalo prav vse, ga je družina seznanila z nekdanjim trgovcem z umetninami, ta pa mu je predstavil umetnostnega zgodovinarja Petra Hastingsa Falka, ki si je prišel ogledat najdeno zbirko. Ugotovil je, da so umetniška dela vredna milijone dolarjev. Jared Whipple je prodal le nekaj del, večino je obdržal in bodo od 5. maja na ogled v galeriji sodobne umetnosti Hollis Taggart v New Yorku. Svojo odločitev je pojasnil takole: »Preprosto – zaljubil sem se v ta platna. Ne morem jih prodati.«