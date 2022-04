Mimogrede: jezikoslovci iz Nizozemske ali Katalonije so navdušeni nad tem, kako dobro obvlada poudarke in izgovorjavo v nizozemščini ali katalonščini. Poleg tega zna brati in pisati v osmih različnih abecedah in pisavah. In – Vaughn je samouk. Kot otrok je bil prepričan, da sta na svetu le dva jezika: angleščina, jezik njegovega očeta, in španščina, jezik njegove mame. Potem je začel odkrivati francoščino, nemščino, ruščino … Vsak jezik, s katerim se je srečal, ga je očaral, pri učenju vsakega je užival. Sicer pa v šoli ni bil med uspešnimi učenci. Mama ga je celo odpeljala na pogovor s psihologom, da bi ugotovil, zakaj mu šola ne gre, ta pa je ugotovil le, da je Vaughn »zelo, zelo« inteligenten. V šoli mu torej ni šlo, zato se je z avtobusom skoraj vsak dan vozil do Memorialne knjižnice Martina Luthra Kinga. V njej je namreč največji izbor knjig v tujih jezikih. Vrnimo se k sanjskim službam z začetka tega zapisa. Torej, kaj dela Vaughn Smith? Po zaključku srednje šole je delal kot varnostnik, sprehajalec psov, dostavljalec, slikar in vratar v klubih, na koncu pa se je zaposlil v bratovem podjetju. In danes dela kot čistilec preprog. Hodi od stranke do stranke in čisti madeže na preprogah. V prostem času gre rad v kavarno in tam popije kavo, a skromen kot je, le redkokdaj spregovori o tem, koliko jezikov zna. Zdi se, da mu je celo nekoliko nerodno, ko beseda nanese na njegovo izjemnost. Uživa pa v zvenu besed in melodiji jezikov. Trenutno se navdušeno uči waleški jezik.