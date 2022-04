Sofia je odraščala v pomanjkanju in revščini v kraju Pozzuoli pri Neaplju. V majhnem stanovanju je živela do konca druge svetovne vojne skupaj z mamo, dedkom, babico, stricem in tetami ter sestro Mario, ki se je kasneje poročila z najmlajšim sinom Benita Mussolinija. Po vojni so v dnevni sobi odprli točilnico in ponujali domač češnjev liker, da so preživeli. Pri 15 letih se je Sofia prijavila na lepotno tekmovanje in osvojila naslov Miss Elegance 1950. Takrat se je prvič pojavila kot Sophia Loren in kar se je zgodilo potem, je del zgodovine filmske umetnosti: po nekaj vlogah je leta 1953 prejela pohvale kritikov za dve glavni vlogi, svetovno znana zvezda pa je postala z vlogo v filmu La ciociara režiserja Vittoria De Sice, za katero je leta 1962 prejela oskarja za glavno žensko vlogo. Večkrat je poudarila, da je bilo revno otroštvo njena prednost, ker so jo težke življenjske razmere okrepile, postala je žilava in odločna. Tudi na lepoto ima ena najlepših žensk svoj pogled: »Lepota se vidi v vaših očeh. Ne, dragi moji, lepota nima nobene povezave s fizičnim videzom.«