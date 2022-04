Leta 2016 se je priključila ukrajinskim posebnim enotam in po usposabljanju so jo večkrat poslali na nemiren vzhod Ukrajine. Januarja letos se ji je pogodba iztekla in sklenila je, da se spočije in si privošči krajši premor. Kmalu pa so se razmere zelo zaostrile, odnosi med Ukrajino in Rusijo so pristali na najnižji točki. Ruska vojska je vdrla v sosednjo Ukrajino in neimenovana mlada vojakinja se je vrnila, da bi pomagala pri obrambi domovine. Ogorčena je nad krutostjo ruskih vojakov, za katere pravi, da niso ljudje, saj nihče ne more biti tako podel, da bi počel stvari, ki jih vsak dan razkrivajo mediji: »Prav zato bomo zmagali. Sama se bom borila do konca. Definitivno bomo zmagali.« Pomlad je in namesto da bi si mlado dekle želelo tisoč stvari, ki si jih ta čas želijo dekleta širom po svetu, si ona želi, da bi zmagali v vojni. Kako neznansko žalosten je včasih ta naš svet.