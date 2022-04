Zamaskirana vaba

Nečesa ne more nihče očitati tej vladi: nekonsistentnosti. Sprejemanja odločitev, ki niti ne skušajo delovati kot uravnotežene, še manj pa smiselne. A vsaka odločitev vlade ima jasno PR-noto – korenček in palico. Ali vlada tolče po svojih državljanih – tako simbolično kot dejansko – ali pa deli bombone, za katere si je denar izposodila pri naših vnukih. Vmesne poti ni. Tudi odločitev s sredine dopisne seje, da nošenje zaščitnih mask ni več obvezno v zaprtih prostorih, je bila takšna – v modro-rumen papir z logotipom SDS ovit bombon, ki bi morda koga prepričal, da svoj glas prihodnjo nedeljo nameni »tem ljudem, ki so nam dovolili po dveh letih sneti masko«. Menda je predlog podala strokovna skupina za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar, v kateri so odpravo obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih predvideli, ko bi se na oddelkih za intenzivno nego sedem zaporednih dni zaradi covida-19 zdravilo manj kot 35 bolnikov. Zoprno je le, da se je število bolnikov v intenzivni negi pod to mejo spustilo šele v torek, še v nedeljo je na intenzivnem oddelku ležalo 42 ljudi. Vlada je svojo odločitev sprejela v sredo. Očitno so se ustrašili, da se bo čokolada, če bodo čakali teh sedem dni, stopila in razkrila neužitno notranjost političnega cukra.