Tviterska kampanja: SDS je svetlobna leta pred konkurenco

Če se nam je med poplavo izjav, komentarjev, mnenj, domislic in idej letošnjih volilnih protagonistov – in antagonistov – le peščica teh zasidrala nekje v malih možganih, ker so bile tako domiselne, trapaste, čudaške ali posrečene, skratka izstopajoče, je med njimi gotovo tista od Roberta Goloba. O Twitterju.