Kot je na slovesnosti spomnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, je bila predvidena nadgradnja železniške proge le na odseku od Kranja do Podnarta. Vendar so nato našli sredstva, da so, kar je bilo najbolj smiselno, mednarodno zaprtje proge zaradi prenove železniškega predora Karavanke izkoristili za nadgradnjo celotne proge od Kranja do Jesenic.

Projekt, ki je vključeval prenovo celotne tirne mreže in druge infrastrukture ter je omogočil dvig hitrosti vožnje vlakov, je bil vreden 166 milijonov evrov. S 109,5 milijona evrov ga je podprla EU iz načrta za okrevanje in odpornost, 37 milijonov evrov pa je prispeval podnebni sklad.

Kot je povedala vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše, je ta projekt prva dokončana investicija v okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, hkrati pa predstavlja tudi zelo pomemben prispevek k večji trajnostni mobilnosti in zelenemu prehodu. »Boj proti podnebnim spremembam je izziv naše generacije. Smo v prelomnem obdobju, ko lahko z odločnim in dobro premišljenim ukrepanjem zagotovimo zeleno in zdravo prihodnost,« je poudarila.

Vrtovec napovedal nadaljnje investicije

Železnica zaradi potrebe po hitri mobilnosti, zlasti pa varovanju podnebja in okolja znova pridobiva na veljavi, je izpostavil tudi minister Vrtovec.»Ta trenutek naša železniška infrastruktura še spominja na muzej na prostem v primerjavi z ostalimi državami članicami EU, vendar pa delamo premike,« je dejal minister.

Ob tem je napovedal tudi prenovo železniških postaj v Kranju in Škofji Loki ter izgradnjo drugega tira na gorenjski progi. Potem bo lahko med Ljubljano in Kranjem v prometnih konicah vlak vozil vsakih 15 minut in ljudje se bodo lažje odločali za pot z vlakom namesto z avtom, je prepričan minister.

Nadaljnje investicije je napovedal tudi na odseku od Kranja do Jesenic, kjer sicer vsa dela v okviru nadgradnje, ki so se začela pred letom in pol, še niso v celoti zaključena. Poteka namreč še nameščanje protihrupne zaščite, zaradi česar bo proga med vikendi nekaj časa še zaprta. Dela pa bodo zaključena konec maja.