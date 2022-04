Slovenska tviterska greznica

Leta 2016 je mednarodna kampanja #NotTheCost, Ustavimo nasilje nad ženskami v politiki ugotovila tri pomembne značilnosti nasilja nad ženskami v politiki: da se nasilje nad njimi izvaja zaradi njihovega spola; da se udejanja v seksističnih grožnjah in spolnem nasilju; da v učinku meri na odvračanje žensk od delovanja v politiki. Takšno nasilje zato pomeni kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravico žensk, da svobodno in varno sodelujejo v političnih procesih.