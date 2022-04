Goran Vojnović: Uresničevanje starih sanj

Pred dobrimi tridesetimi leti je na naših tleh obstajala država – morda se je še kdo spomni – ki ji je vladala partija. Čeprav je bil v njenem imenu komunizem, marksistična in leninistična ideologija v družbi, ki jo je partija upravljala, že dolgo ni igrala prav nobene vloge. Tudi samoupravni socializem, ki so si ga jugoslovanski partijci nekoč izmislili in ga ljudstvu prodajali kot suho zlato, je bil le lepo zveneč koncept, ki se ga nihče ni pretirano trudil uveljavljati.