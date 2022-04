Slovenci moramo zgraditi novo hišo

Zanimivo je, kako se prav vse politične stranke v predvolilnem času spomnijo tudi na kulturo, in zelo zanimivo je, da se ta v njihovih obljubah in načrtih vedno znajde na zadnjem mestu. Takoj po volitvah pa vsi, levi in desni, takoj pozabijo nanjo oziroma jo odrinejo na stranski tir, saj je treba urediti še toliko pomembnejših zadev.