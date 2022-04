Mislim vojno VI.: Čim slabše – tem boljše

Z vsakim tednom vojna v Ukrajini dobiva bolj grozljive oblike in nenavadne vsebine. Zakonitosti, ki so veljale v takšnih specifičnih družbenih in varnostnih okoliščinah, več ne veljajo ali veljajo na čuden, sprevržen način. Ne obstaja več neposredna odvisnost med političnim položajem glavnih akterjev vojne in konkretnimi vojnimi rezultati v smislu, da vojni porazi običajno pomenijo tudi politične poraze ali vsaj resne politične težave in obratno. Nič več. Spremembe, na katere so nas opozarjali Henry Kissinger (v geopolitiki), George Friedman (v družbi) in Ian King (v pandemiologiji), se dogajajo sočasno ter sinergično spreminjajo sliko sveta. Kakorkoli se bo ta vojna končala, z novim zamrznjenim konfliktom, novo hibridno hladno vojno ali omejenim jedrskim spopadom, končni rezultat bo nova svetovna ureditev, sta prepričana Mathew Burrows in Robert Manning (Kako bo ukrajinska vojna preoblikovala svet?, Atlantic, 5. april).