Preklete laži za naivne​

Letos mineva 40 let od izida albumov Ravno do dna in Filigranski pločnici zagrebške skupine Azra. Prvi je bil posnet na sedmih zaporednih koncertih v legendarnem zagrebškem klubu Kulušić, drugi pa velja za najbolj poetični studijski izdelek ene najboljših jugoslovanskih skupin tistega časa. Ravno do dna je bil trojni, Filigranski pločnici pa dvojni album, tako eden kot drugi pa sta pustila neizbrisen pečat tudi med našimi ljubitelji alternativne glasbe osemdesetih let.