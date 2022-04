Jure Robežnik, skladatelj: Velik radijski studio v tistih časih ni imel niti ene prazne ure v dnevu

Ljubljana je skrajno fotogenično mesto. Sploh spomladi, ko je zračno pomladna. Če bi iskali zvočno podlago za ta sentiment, bi bila skladba Na vrhu nebotičnika, znana tudi kot Mala terasa, zagotovo med najresnejšimi kandidati. Zaradi nje imaš lahko o kompletni slovenski popevki vtis, da gre za pretežno vedro glasbo optimističnih večglasij, kakršna so krasila Bele vrane. »Skladba Na vrhu nebotičnika je drugačna kot skladba​ Orion. Z njo sem se hotel preizkusiti v glasbi, kakršno so delali The Beatles,« pravi Jure Robežnik, njen avtor in tudi avtor Oriona ter mnogih drugih skladb, kot letnik 1933 pa hkrati pomnik mnogih pomladi in glasbene zgodovine obče.