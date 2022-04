Maribor devet zmag in pet porazov

Najuspešnejši slovenski klub je prvič zmagal v pokalu, kot smo že omenili, 24. junija 1992, ko je za Bežigradom po enajstmetrovkah premagal Olimpijo s 4: 3. Pri Olimpiji sta zgrešila Nenad Podgajski in Jedinko Perica, pri Mariborčanih, ki so zgrešili en strel, je zadel tudi Ante Šimundža. Mariborčani so naslednji pokal dvignili leta 1994, ko so po dveh tekmah premagali Muro (0: 1 in 3: 1). Leta 1997 je padlo Primorje iz Ajdovščine in leta 1999 Olimpija. Leta 2004 so premagali Dravograd (4: 0 in 3: 4), za naslednjo zmago so leta 2010, ko je bila na sporedu samo ena finalna tekma, po podaljšku padle Domžale. V letih 2012 in 2013 so vijoličasti obakrat ugnali Celje. Enako je bilo leta 2016, ko so zadnjikrat osvojili slovenski nogometni pokal. Nazadnje so bili v finalu pokala leta 2019, ko jih je v Celju premagala, takrat Mandarićeva, Olimpija (1: 2). Kakorkoli, Mariborčani so bili devetkrat najboljši, petkrat so prišli do finala in izgubili, letos so izpadli v četrtfinalu, izločile so jih Domžale.