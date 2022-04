How to dismantle an atomic bomb*

Ne želim razpravljati o enajstem studijskem albumu irske rock skupine U2, čeprav bi iz naslova lahko tako sklepali. V prispevku obravnavam sedanjost in prihodnost trajnostnega razvoja v obdobju povečane grožnje glede uporabe jedrskega orožja oziroma jedrske vojne. Homo sapiens sapiens je edina vrsta na planetu, ki nosi vrstni pridevnik sapiens (misleč) v znanstvenem imenu. To ne preseneča, saj je nosilec znanosti in utemeljitelj biološke sistematike človek. Še več, človek se je opredelil za dvakrat mislečega, kar tudi na lingvistični ravni izpostavlja našo večvredno držo v odnosu do drugih bioloških entitet in vsega zemeljskega. Ob bližajočem se svetovnem dnevu Zemlje, ki ga že 52 let praznujemo 22. aprila, premišljujem o družbenem napredku in usodi mednarodnega sodelovanja v spoprijemanju z globalnimi okoljskimi izzivi ter o vlogi jedrskega orožja v mednarodnih odnosih. Sprašujem se o naši individualni in kolektivni razumnosti oziroma preživetvenem nagonu.