Direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je v današnji izjavi za novinarje v Ljubljani potrdila, da je po podatkih policije v Sloveniji trenutno prijavljenih okoli 5000 državljanov Ukrajine, pri tem pa dodala, da se nekateri tudi že vračajo domov. V nastanitvene centre po njenih besedah povprečno na novo sprejmejo okoli 10 oseb dnevno. Trenutno naj bi bilo v Logatcu nameščenih 325 ukrajinskih beguncev, na Debelem rtiču 95, v Integracijski hiši Maribor pa deset.

V Sloveniji je 10. marca v veljavo stopil zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki je uvedel začasno zaščito za osebe, ki so po 24. februarju, ko je Rusija napadla Ukrajino, zbežale iz države. Begunci lahko skladno s tem zakonom pri nas zaprosijo za začasno zaščito. Štrukljeva je danes pojasnila, da je ta status v Sloveniji doslej pridobilo nekaj čez 1000 državljanov, in da so v uradu prejeli 198 vlog za pomoč. V primeru, da oseba biva na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev, lahko namreč pri uradu zaprosi za denarno pomoč za zasebno nastanitev ter denarno pomoč, namenjeno za preživetje.

V 188 osnovnih šol vključenih 578 begunskih otrok

Popolnih vlog, na podlagi katerih so lahko v uradu priznali eno od oblik denarne pomoči, je bilo po besedah Štrukljeve okoli 40, ostale pa so poslali v dopolnitev in jih bodo rešili takoj, ko bodo prejeli manjkajoče dokumente. Manjkali naj bi namreč tudi podatki, kot sta davčna številka in enotna matična številka občana (EMŠO).

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so medtem sporočili, da je na današnji dan v 188 osnovnih šol po vsej Sloveniji vključenih 578 begunskih otrok iz Ukrajine, v 30 vrtcih pa jih je 52. Največ ukrajinskih otrok je v osnovne šole vključenih v osrednjeslovenski regiji (208), sledijo podravska (86), obalno-kraška (56), gorenjska in savinjska regija (po 49).

V evidenco brezposelnih doslej prijavljenih nekaj več kot 30 Ukrajincev

S pridobitvijo statusa začasne zaščite sicer ukrajinski begunci dobijo tudi pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko prijavijo na Zavodu RS za zaposlovanje. Direktorica področja zaposlovanja na zavodu Damjana Košir je danes razkrila, da se je v evidenco brezposelnih doslej prijavilo nekaj več kot 30 Ukrajincev z začasno zaščito, starih od 18 do 61 let. Večinoma gre za ženske med 30. in 40. letom, ki pa imajo zelo različne poklice in delovne izkušnje, je dodala.

Vsaka oseba dobi svojega osebnega kariernega svetovalca, s katerim pripravi zaposlitveni načrt, »posebej pomembno pa je, da se skupaj dogovorimo, kaj oseba zna, kaj je že delala, katera bi bila primerna delovna mesta zanjo v Sloveniji«. »Pri nas gre za to, da te delovne izkušnje dobro popišemo, tudi znanje jezika angleščine, mogoče kakega drugega tujega jezika, vse, kar nam pride prav potem pri posredovanju teh oseb na prosta delovna mesta,« je poudarila Koširjeva.

Osebno je optimistična glede zaposlitev beguncev, saj so delodajalci poudarili, da jih bolj kot dokazila o izobrazbi zanimajo delovne izkušnje, motivacija za delo. »Drugo pa je, ko gre za regulirane poklice, kjer sta točno določena vrsta izobrazbe in znanje slovenščine, tam je več ovir za zaposlovanje,« je dodala. Znanje slovenščine je sicer nujno tam, kjer gre za stike s strankami, bolniki.

Sicer pa delodajalci ob velikem pomanjkanju kadra po ukrajinskih beguncih povprašujejo ne le na zavodu, temveč tudi neposredno pri vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov ter ministrstvu za delo. Vodja sektorja za delovne migracije na ministrstvu za delo Grega Malec je danes povedal, da jih zanimajo tudi možnosti napotitev morebitnih ukrajinskih delavcev na delo v tujino.