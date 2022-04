Odkar se je novi koronavirus prvič pojavil ob koncu leta 2019, je bilo največ okužb zabeleženih v Evropi (209,5 milijona) in v Severni in Južni Ameriki (151,7 milijona). Afrika po drugi strani predstavlja le približno dva odstotka svetovnega števila primerov.

Vendar pa WHO sumi, da je na afriški celini veliko število primerov ostalo neprijavljenih, po njihovih podatkih bi se lahko tam okužilo do 97-krat več ljudi, kot je znano. Medtem so tudi premožnejše države v zadnjem času precej zmanjšale število testiranj, zato je težje dobiti točne podatke. Po najnovejših podatkih WHO je bilo doslej porabljenih skupno 11,3 milijarde odmerkov cepiv proti covidu-19.

Čeprav število primerov v številnih državah upada, pandemije še zdaleč ni konec, dodaja WHO in opozarja, da v revnih državah večinoma niso bile cepljene niti najbolj ranljive osebe, torej medicinske sestre in starejši. Dokler virus kroži, medtem ko veliko ljudi ostaja necepljenih, obstaja nevarnost, da se razvijejo in razširijo nove različice, pred katerimi cepiva, ki so trenutno na voljo, ljudi ne morejo zaščititi, so še dodali pri WHO.