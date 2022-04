»Na 148. 'večnem' derbiju, ki je bil pretekli teden v Ljudskem vrtu, je prišlo do številnih neljubih dogodkov. Te je naš klub ostro obsodil in se zanje tudi opravičil. Ne glede na vse je bila kazen, ki jo je krovna slovenska nogometna organizacija izrekla Olimpiji, ostra. Zelo ostra,« so zapisali pri Olimpiji.

Ljubljanski klub bo moral poleg praznih tribun na tekmi proti Taboru v blagajno NZS plačati še denarno kazen v višini 10.100 evrov, je odločil disciplinski sodnik NZS Boštjan Jeglič.

Prav tako bo morala na mestnem obračunu proti Bravu samevati tribuna, ki je na stadionu v Stožicah sicer namenjena navijaški skupini Green Dragons.

Jeglič je sicer za 30. krog Prve lige Telemach zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev kaznoval tudi Maribor in Koper.

Mariborčani bodo v blagajno NZS odšteli 1850 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, metanja predmetov in bakel proti igralni površini ter večkratnega žaljivega skandiranja, je obrazložil Jeglič in dodal, da so upoštevali tudi predkaznovanost.

Zaradi podobnih razlogov bodo Koprčani ob 1150 evrov. Radomljani so zaradi navijačev dobili 600 evrov kazni, Mura zaradi kršitve pravilnika 360, Celjani pa zaradi nešportnega vedenja igralcev in petih rumenih kartonov 300 evrov.