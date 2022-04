V soboto bo na Primorskem precej jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti. Razmeroma hladno bo in vetrovno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad nami prehodno slabi. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo popoldne oslabljena prešla Slovenijo. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih severno od nas že dopoldne pooblačilo. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo popoldne in zvečer zajele tudi zahod Madžarske in sever Hrvaške.

V soboto bo ob Jadranu sončno, pihala bo burja. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale kratkotrajne plohe. Vetrovno in hladneje bo.

Biovreme: Danes bo sprva vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden. Čez dan se bo vremenska obremenitev krepila, vremensko občutljivi bodo že imeli značilne vremensko pogojene težave. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi rahlo obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.