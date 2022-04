Po navedbah policije je po zaključku jutranje molitve na Tempeljskem griču pri mošeji Al Aksa prišlo do silovitih spopadov, v katerem so izgredniki metali kamenje. Kot so dodali, je bilo med okoli 12.000 verniki približno 100 izgrednikov.

»Sedem poškodovanih so odpeljali v bolnišnico, kjer so jih oskrbeli,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal član palestinskega Rdečega polmeseca.

Priče spopadov so dejale, da so palestinski protestniki metali kamenje v izraelske varnostne sile, ki so na nekatere protestnike streljale z gumijastimi naboji.

Tempeljski grič, kjer stoji mošeja Al Aksa, je tretji najsvetejši kraj za muslimane, obenem pa je tudi judovski sveti kraj, saj sta tam stala dva judovska templja.

Kraj je pod palestinsko upravo, Izrael pa je pristojen za varnost. V skladu z dogovorom lahko kraj obiščejo judje, vendar ne smejo tam moliti.

Lani med ramadanom so spopadi med izraelskimi silami in Palestinci, ki so obiskali mošejo, privedli do 11 dni trajajočega uničujočega spopada med Izraelom in islamističnim Hamasom, ki vlada na območju Gaze.

Val nasilja je Izrael zajel tudi letos, saj je bilo od 22. marca v štirih napadih ubitih skupno 14 ljudi, med drugim je palestinski napadalec iz Dženina streljal v Bnei Braku, ortodoksnem judovskem mestu v okolici Tel Aviva, poroča AFP.

Izrael napadel položaje sirske vojske v bližini Damaska

Izrael je v četrtek zvečer izvedel letalske napade na vladne položaje v bližini prestolnice Damask, poročanje sirske tiskovne agencije SANA, ki morebitnih žrtev ne navaja, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da so Izraelci napadli vojaške položaje jugozahodno od Damaska.

Izraelski zračni napad je bil usmerjen na nekatere položaje v bližini Damaska, na območju so odjeknile številne eksplozije, poroča AFP.

Od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 je Izrael izvedel na stotine zračnih napadov v Siriji, pri čemer je ciljal na položaje vladnih ter zavezniških sil, ki jih podpira Iran, in borcev libanonske šiitske militantne skupine Hezbolah.

Konflikt v Siriji je zahteval približno pol milijona življenj, uničil infrastrukturo, ter na milijone beguncev in notranje razseljenih.

Odnosi med Izraelom in Sirijo so sicer močno zaostreni. Od začetka leta so izraelska vojaška letala napadla številne vojaške cilje po državi. Izraelske oblasti trdijo, da želijo z napadi končati iransko vojaško prisotnost v Siriji.