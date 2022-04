»50 dni naše obrambe je dosežek. Dosežek milijonov Ukrajincev,« je poudaril Zelenski v rednem nočnem videonagovoru, ki ga je objavil na Telegramu. Kot je dejal, se spominja prvega dne ruske invazije na Ukrajino. »Milo rečeno, nihče ni bil prepričan, da bomo preživeli,« je dejal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mnogi so mu svetovali, naj zapusti državo, je nadaljeval Zelenski. Svetovali so, naj se predamo tiraniji, a Ukrajincev niso poznali in niso vedeli, kako pogumni so in koliko cenijo svobodo, da živimo tako, kot hočemo, je dodal in se zahvalil tudi vsem podpornikom Ukrajine.

Znova napadi v številnih mestih

Medtem se spopadi na vzhodu Ukrajine krepijo. V številnih mestih v regijah Lugansk in Zaporožije so se davi oglasile zvočne sirene, ki opozarjajo pred zračnimi napadi. Močne eksplozije so danes zgodaj zjutraj odjeknile tako v Kijevu kot v številnih drugih mestih v Ukrajini, med drugim v Hersonu in Harkivu.

Po ukrajinskih informacijah skušajo ruske enote zavzeti mesti Popasna in Rubišne v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine. Vendar niso bili uspešni, navaja ukrajinski generalštab v današnjem poročilu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kijev v naslednjih dneh pričakuje večjo ofenzivo ruskih enot na vzhodu države. Moskva že nekaj dni povečuje število svojih vojakov na tem območju.

V zadnjih 24 urah so ukrajinske enote napade odbile na osmih mestih v regijah Lugansk in Doneck, pri čemer so uničili več ruskih tankov in topniški sistem, je zapisano v poročilu generalštaba.

Preko humanitarnih koridorjev je v četrtek iz obleganih ukrajinskih mest uspelo pobegniti 2550 civilistom, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. V Zaporožje na jugu države je prispelo 2300 ljudi, od tega 290 prebivalcev Mariupola, je dejala.