Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so se v letošnji sezoni pomerile že štirikrat. Vse štiri tekme so dobile Kamničanke, tudi v finalu pokala, toda vse to v finalu končnice državnega prvenstva, ki se bo začel z današnjo tekmo ob 18. uri v Kamniku, ne bo pomenilo prav nič. Do naslova bo prišla ekipa, ki bo v finalni seriji prišla do treh zmag. Vse od leta 2010, ko so kamniške odbojkarice prvič osvojile naslov državnih prvakinj, sta v finalu isti ekipi, Calcit Volley in Nova KBM Branik. Z izjemo leta 2019, ko sta se ekipi pomerili že v polfinalu končnice, boljše pa so bile Mariborčanke, ki so nato v finalu premagale še novogoriški GEN-I Volley.

»Iskreno upam, da bomo prišle še do šestega naslova državnih prvakinj, je pa dejstvo, da smo po kar 18 dneh premora zaradi nastopa mladinske reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo padle iz tekmovalnega ritma. Seveda to velja tudi za mariborsko ekipo, zato ne ene ne druge ne vemo, kje trenutno smo. Mislim, da bi bila lahko prav zato že prva tekma ena od tistih, ki bodo odločale o prvem mestu,« pred današnjim kamniško-mariborskim obračunom meni Eva Pavlović Mori. Lani najboljša slovenska odbojkarica se je po sedmih letih igranja v tujini vrnila v Calcit Volley, s katerim v treh letih ni osvojila naslova državne prvakinje, zato pa ima z njim tri pokalne naslove. Tudi iz letošnje sezone.

»Pozabiti moramo na vse letošnje medsebojne zmage. V finalni seriji bo vsaka tekma poglavje zase. S prihodom Monike Potokar so Mariborčanke pridobile izkušeno igralko, ki se je zdaj že uigrala z ekipo, napredovale so tudi njihove mlajše igralke. Od prve točke naprej moramo držati svoj ritem igre in se bolj kot na njihovo igro osredotočiti na svojo. Ali bomo do zmage prišle v treh ali petih nizih, je še najmanj pomembno,« pot do zmage vidi organizatorica igre Calcita Volleyja, ki se bo po zadnji tekmi finalne serije spet poslovila od kamniškega dresa. Kariero bo nadaljevala v turški ekipi PTT Ankara.

Druga tekma finalne serije bo v nedeljo v Mariboru, tretja dva dni pozneje spet v Kamniku, morebitna četrta v četrtek, 21. aprila, v Mariboru in morebitna peta v soboto, 23. aprila.