Povratna tekma četrtfinala nogometne lige prvakov med Atleticom in Manchestrom Cityjem je imela vse elemente drame, ki je nato prerasla v pravi kaos v končnici. Po zadnjem žvižgu nemškega sodnika Sieberta, ki je samo v 12 minut dolgem dodatku pokazal šest rumenih in en rdeči karton, je imela še razburljiv tretji polčas. Atletico je v drugem polčasu prisilil Manchester City, da je igral tako, kot ga nismo videli že dolgo. Gostitelji so tekmeca povsem vrgli iz ritma, ki se je znašel v dodatnih težavah, ko sta zaradi poškodbe iz igre morala kapetan De Bruyne in Walker. »V drugem delu je bil Atletico boljši, izvrsten in srečni smo, da nismo prejeli gola. Mi smo delovali, kot da smo pozabili igrati nogomet. Nemogoče je, da bi na vsaki tekmi igrali čudežno. Včasih moramo tudi trpeti. V seštevku smo zasluženo v polfinalu in na to sem ponosen,« je tekmo analiziral trener Manchestra Cityja Pep Guardiola. Katalonec se je devetič uvrstil v polfinale lige prvakov, kar ga v tem elementu statistike uvršča na prvo mesto.

Na hodniku najbojevitejša Črnogorec Savić in Hrvat Vrsaljko

Atletico v skladu s svojim slovesom bojevitega moštva na meji prekrška ni izbiral sredstev. Že v prvem polčasu je Felipe s komolcem razbil glavo Fodnu, v zaključku v 89. minuti pa je z drsečim startom istega igralca odnesel z igrišča in ga nato še brcnil. Tedaj je prišlo do incidenta, ko je za gnečo z veliko prerivanja in zmerljivkami poskrbel črnogorski reprezentant Savić, izključen pa je bil le Felipe. Do pravega kaosa je prišlo po koncu tekme na hodniku pred slačilnicami. Angleži trdijo, da se je Savić, tako kot že na prvi tekmi v Manchestru, tudi v Madridu na igrišču ter na hodniku sporekel z angleškim zvezdnikom za 100 milijonov evrov Grealishem (vlekel ga tudi za lase), zato je morala posredovati policija. Pojavil se je tudi posnetek, na katerem je v glavni vlogi rezervist Atletica Vrsaljko, sicer hrvaški reprezentant. Povsem je izgubil živce, na vsak način je skušal priti do Walkerja, kričal na angleške nogometaše, v njih vrgel rokavice in proti njim menda celo pljunil. Španci trdijo, da je prepir z Vrsaljkom začel 36-letni rezervni vratar gostov Carson, ki ga je pozival na dvoboj. Vsekakor bo veliko dela za disciplinsko komisijo Uefe.

»Savić se je vedel kot norec. To pač počne Atletico. Tudi če bi bil položaj obraten, bi počeli enako. Sijajno, da se City ni odzval na neumnosti. Pokazal je pogum in odločnost ter opravil svoje delo. Ima izkušene igralce, ki so zreli in lahko nadzirajo svoja čustva. Odziv je bil kolektiven, vendar nihče ni prestopil meje,« je tekmo komentiral nekdanji nogometni zvezdnik Rio Ferdinand.

Simeone je ob omembi Reala protestno zapustil tiskovno konferenco

Vroče je bilo tudi na tiskovni konferenci trenerja Atletica Diega Simeona, ki je že med tekmo nekajkrat ploskal proti klopi angleške ekipe. »Nisem ploskal našim tekmecem, ampak gledalcem na tribunah. Ploskal sem v zahvalo tistim na tribunah, ki so nas vso tekmo podpirali. Gledalci so nam dali energijo, žal pa jim mi nismo mogli dati tistega, kar smo si najbolj želeli, to je uvrstitev v polfinale,« je razlagal Diego Simeone. Na vprašanje, ali je tokrat Manchester City igral obrambno, kot običajno počne Atletico, je odvrnil: »Nogomet ima veliko različnih obrazov in slogov. Ni moja naloga, da ocenjujem, ali je naš tekmec igral dobro ali slabo in kakšen je to nogomet. To delate novinarji.« Pravi, da incidentov po tekmi ni videl, ker je ostal na igrišču, da se zahvali gledalcem. Povsem ga je vrglo iz tira vprašanje, ali bo dal mestnemu tekmecu Realu kakšen nasvet, kako se preko Manchestra Cityja prebiti finale. »To mi nikoli ne bi padlo na pamet,« je dejal Simeone, jezno vstal in zapustil tiskovno konferenco.

Čeprav je trener Liverpoola Jürgen Klopp spočil sedem nosilcev igre, saj ga že jutri v finalu FA-pokala čaka superspopad z Manchestrom Cityjem, je brez večjih pretresov prek razigrane Benfice napredoval v polfinale. »To ni bila predstava, kakršno sem pričakoval, zlasti v obrambi. A če ne bi bil zadovoljen z uvrstitvijo v polfinale, bi pomenilo, da je nekaj hudo narobe. Da nam je Benfica zabila tri gole in smo slabo postavljali nedovoljeni položaj, je moja krivda,« je dejal Jürgen Klopp in pohvalil trenerja Villarreala Unaija Emeryja, tekmeca v polfinalu, z besedami: »On je zanesljivo najboljši pokal trener na svetu. Je kralj evropskih pokalov.«