Po zmagah proti Avstriji in Hrvaški, ki sta slovenski ženski teniški reprezentanci v 1. evro-afriški skupini v pokalu Billie Jean King vzeli veliko energije, se je selektor Andrej Kraševec odločil, da bo najboljšo igralko na svetovni lestvici na turnirju v Turčiji Tamaro Zidanšek proti Bolgariji pustil na klopi. Nadomestila jo je Pia Lovrič. Dvajsetletna Slovenka, 573. na svetovni lestvici, je proti precej bolj uveljavljeni tekmici Isabeli Šinikovi (226.) odigrala enega svojih najboljših dvobojev v karieri ter v manj kot uri in pol zmagala s 6:4, 6:4. V prvem nizu je kazalo, da bo po vodstvu s 5:1 podlegla pritisku, ko je tekmica znižala rezultat na 4:5 in servirala za izenačenje. Pia Lovrič je ostala zbrana ter dobila uvodni niz, tudi v drugem je bila po vodstvu s 4:1 in izenačenju Šinikove na 4:4 bolj zbrana ter se veselila prestižne zmage.

Kaja Juvan (81.) je približno opoldan po lokalnem času prekrižala lopar z Viktorijo Tomovo (112.) ter tekmici prepustila vsega tri igre. Ljubljančanka je v štirih dneh dobila še četrti posamični dvoboj in je najboljša igralka turnirja v Turčiji. Ob tem je bila s Tamaro Zidanšek uspešna tudi v odločilni igri dvojic proti Avstriji. Zmaga Kaje Juvan je pomenila, da si je Slovenija tudi teoretično zagotovila napredovanje v svetovno skupino, torej igranje z najboljšimi reprezentancami sveta. Današnji dvoboj proti Švedski bo nepomemben, saj si lahko Slovenija privošči tudi poraz in bo zasedla prvo mesto v skupini B, ki neposredno vodi v napredovanje. V soboto čaka Slovenijo še prestižni dvoboj z zmagovalcem skupine A. Dvojica Živa Falkner in Lara Smejkal je morala v zadnjem dvoboju priznati premoč Izabeli Šinikovi in Juliji Terzijski, ki sta bili boljši s 6:0, 5:7 in 6:1, tako da je Slovenija še četrti dvoboj zmagala z 2:1.

»Opravili smo izjemno delo. Presrečen sem, da lahko vodim takšno reprezentanco in da smo v nekaj letih uresničili željo, ki smo jo imeli, ko smo še pred nekaj sezonami nastopali v drugi evro-afriški skupini. S Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan Slovenija sodi v svetovno skupino in prepričan sem, da bomo tam ostali vrsto let,« je dejal 42-letni kapetan slovenske reprezentance Andrej Kraševec, ki bo lahko danes spočil najboljši slovenski igralki ter dal med posameznicami priložnost tudi Živi Falkner ali Lari Smejkal, če se bo odločil, da si Pia Lovrič po včerajšnji zmagi zasluži mesto v ekipi.

»Ko sem izvedela, da bom igrala prvi dvoboj, sem bila zelo motivirana in odločena, da pokažem, zakaj sem del reprezentance. Zelo sem zadovoljna s svojo predstavo. Užitek je igrati ob taki podpori celotne ekipe s tribun, zagotovo ti spodbuda in navijanje dajeta dodaten zagon in samozavest,« je povedala Pia Lovrič. »Zelo sem zadovoljna in srečna. To je nov mejnik v slovenskem ženskem tenisu. Veselim se naslednjih dvobojev za Slovenijo. Zadovoljstvo je še toliko večje, ker mi štiri prepričljive zmage vlivajo veliko samozavesti ob vstopu v peščeni del sezone. Zavedam se, da je pred mano še precej dela in izpopolnjevanja, a hkrati iz dvoboja v dvoboj dobivam potrditev, da sem na pravi poti,« je povedala Kaja Juvan.

Slovenijo prva akcija v svetovni skupini pokala Billie Jean King čaka novembra letos, dvoboj doma ali na tujem za izločilne boje oziroma predzadnjo stopničko do zaključnega turnirja 2023. Izločilni boji bodo aprila 2023, turnir dvanajstčlanske elite pa novembra 2023.