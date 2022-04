Pred tekmo v dvorani Zlatorog je iz zvočnikov donela legendarna partizanska pesem Na juriš!, iz več kot 3500 grl pa odmevalo skandiranje: »Mi, Slovenci!« Toda navdušenje po dveh začetnih minimalnih vodstvih z 1:0 in 2:1 (tretje in sočasno zadnje na tekmi je bilo pri 14:13 v 23. minuti) je hitro zamenjala slovenska rokometna žalostinka na igrišču. Pet golov Boruta Mačkovška v uvodnih desetih minutah in prav toliko Deana Bombača med 15. in 30. minuto je bilo ob luknjičasti obrambi, slabih vratarjih (Klemen Ferlin in Jože Baznik sta v prvem polčasu skupaj zbrala le eno obrambo – v 23. minuti) in treh zaporednih zgrešenih sedemmetrovkah dovolj za pet zadetkov zaostanka (15:20) tik pred odhodom v garderobi na veliki odmor.

Šest golov v petnajstih minutah

»Dogovorili smo se, da gremo v prvem polčasu gol za golom in čakamo na svojo priložnost. A na žalost smo ponudili priložnost njim z dvema, tremi podarjenimi žogami, zgrešenimi stoodstotnimi priložnostmi in kazen je sledila. In s plus ena smo v končnici prvega polčasa padli na minus pet,« je pojasnil selektor Uroš Zorman neverjeten podatek, da je Slovenija v pičlih 30 minutah prejela kar 20 golov, kar le potrjuje pomembnost tokrat poškodovanega stebra obrambe Blaža Blagotinška (stegenska mišica). Ko so Srbi, ki so zadnjo od svojih štirih kolajn na velikih tekmovanjih – po dve na SP in EP – osvojili na domačem Euru leta 2012, ko so v finalu klonili proti Danski, po desetih minutah drugega polčasa povedli za rekordnih sedem golov naskoka (26:19), je koncert žvižgov na račun slovenske igre s tribun Zlatoroga dosegel vrhunec.

A prav takrat se je pojavil odrešitelj Blaž Janc, ki se je z desnega krila preselil tako na položaj desnega zunanjega igralca kot organizatorja igre ter v zgolj 15 minutah dosegel kar šest golov. »Žvižge smo si zaslužili. V prvem polčasu nismo bili na pravi ravni, v drugem pa smo dokazali, da se znamo boriti in da nismo pozabili igrati rokometa. V nadaljevanju nas je občinstvo poneslo do končnega rezultata, ki je kljub vsemu ugoden. Moja vloga? Na vsaki tekmi je nekdo, ki mora potegniti voz. Tokrat sem bil to jaz in upam, da se mi bo v Kragujevcu pridružil še kdo. V drugem polčasu se je videla naša prava energija in takšno Slovenijo lahko pričakujemo v prihodnosti. Upam, da že v Srbiji. Sobotno tekmo moramo 'odborbati'​, kljub porazu pa nam lahko uspe z dobro igro v obrambi in s kakšno obrambo vratarjev več,« napoveduje Blaž Janc, član Barcelone in strelec sedmih golov, ki je skupaj z Bombačem (8) in Mačkovškom (7) prispeval kar 22 golov od 31 slovenskih.

Na tretji tekmi prvi poraz

Selektor Uroš Zorman je po dveh zmagah proti Italiji na tretji tekmi doživel prvi poraz. Igra v obrambi naj bi bila eden glavnih adutov in zaščitnih znakov slovenske reprezentance, a proti Srbiji je bila katastrofalna, saj so gostje dosegli kar 34 golov. »Res je, niti obramba niti vratarja nam niso pomagali. Kljub temu smo imeli v drugem polčasu nekaj priložnosti, da bi se približali Srbom, toda tega žal nismo izkoristili. Očitno so takšne stvari delno tudi psihološkega značaja, zato bo treba delati tudi na tem področju,« se zaveda Zorman, ki dodaja, da so v igri Srbi razkrili več kart in adutov kot Slovenci (mi pa smo naredili več neumnosti v igri kot oni, pravi Zorman), kar naj bi bila dobra popotnica pred povratno tekmo v Kragujevcu.

Zorman se zaveda, da bo na jutrišnji tekmi z začetkom ob 18. uri za njegovo ekipo še težje kot v Celju. »Ne bom iskal alibijev za poraz v Zlatorogu, kjer še zdaleč nismo odigrali tako, kot bi morali in kot znamo. Če izgubiš, to pač pomeni, da je bilo v igri več negativnih kot pozitivnih stvari. Toda po drugi strani smo pokazali pravi značaj in se borili do zadnje sekunde, saj smo vedeli, da je vsak gol pomemben. Z minus sedem smo prišli na končnih minus tri, kar je glede na potek tekme za nas še vedno ugoden izid in kar pomeni, da smo še vedno v igri za uvrstitev na SP. Toda v Kragujevcu bo treba pokazati precej več, predvsem takšne igre kot v zadnjih petnajstih minutah v Celju,« pravi selektor Zorman, ki je prepričan, da je Slovenija sposobna zmagati v Srbiji in se že desetič v zgodovini uvrstiti na svetovno prvenstvo.

