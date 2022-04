Primc, Petek, Donko, Opec Vöröš ... Urad za demografijo in “preverjene kadre”

Na uradu za demografijo, ki ima sedež v Mariboru, je za zdaj sedem zaposlenih, med njimi tudi nekdanja poslanka, članica ministrskih kabinetov Jasmina Opec Vöröš, vodja koalicije Za otroke gre Aleš Primc in Jon Petek, sin dolgoletnega politika, svetovalca in urednika medijev pri SDS Mira Petka. Do konca leta je predvidenih 19 javnih uslužbencev.