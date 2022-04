To je zlo! Nehumano! Okrutno! Barbarsko! Strahopetno! To je posnemanje grozljivega opuščenega avstralskega eksperimenta! To so nekateri odzivi politikov in dobrodelnih organizacij na »program« konservativne vlade Borisa Johnsona o »preselitvi« prosilcev azila, ki bodo poskusili priti na Otok nezakonito, v Ruando, kjer je trenutno na obisku notranja ministrica Priti Patel. Glavna tarča so očitno »ljudje v čolnih«, posebno moški, ki poskušajo priti v Britanijo čez Rokavski preliv. Kupčija z Ruando, na kateri je orjaški brexitski pečat, je res na las podobna temu, kar so pred leti naredili Avstralci, ki so selili begunce v taborišča na tujem, v katerih so bili žrtve zlorab, posilstev, umorov in samomorov.

O starem očetu, ministrih in sočutju

»Združeno kraljestvo ima že stoletja ponosno zgodovino sprejemanja ljudi iz tujine, vključno s številnimi, ki bežijo pred preganjanjem. Moj praded je prišel iz Turčije v strahu za svoje življenje, ker mu je naša dežela ponudila zatočišče za odkrito novinarstvo,« je Johnson lepo začel svoj dolg včerajšnji govor. To, kar je zares hotel povedati, je šele prihajalo. Britanija ob vsej svoji menda velikodušnosti do zakonitega priseljevanja (zelo se zatika že pri ukrajinskih beguncih, za katere noče ukiniti vizumov) ne more »vzdržati vzporednega nezakonitega sistema«.

»Naše sočutje je morda neskončno, naše sposobnosti pa niso. Sedem od desetih ljudi, ki so lani hoteli priti v Britanijo v čolnih, je moških, mlajših od 40 let, ki za pot plačujejo tihotapcem, da preskočijo vrsto,« je dejal Johnson, ki se je do te točke že dovolj ogrel za omembo brexita.

Kupčijo z Ruando so omogočile brexitske svoboščine

Britanci so po njegovem že večkrat volili za nadzor nad mejami (ko so volili za brexit in zanj seveda!), brexit pa jim omogoča povrnitev nadzora ne samo nad zakonitim, ampak tudi nezakonitim priseljevanjem. Njegov načrt za azilante je, kot je pri njem vedno vse britansko, »najboljši na svetu«. Vse, ki bodo preskakovali vrsto in zlorabljali britanski sistem, bodo »hitro in humano odstranili v varno državo«. Temu je sledilo obžalovanje smrti ljudi iz čolnov in obsojanje barbarske trgovine zlih tihotapcev, ki jih vozijo čez Rokavski preliv, temu pa sporočilo, da bo vojna mornarica takoj (že včeraj) prevzela poveljstvo nadzora nad Rokavskim prelivom, ki ga ima zdaj obalna straža.

Glavna novica, o kateri se je šušljalo že nekaj časa, je šele prihajala. To je novo »partnerstvo za migracije in gospodarski razvoj« z Ruando. Vse, ki bodo prišli v Britanijo nezakonito, kot tudi tisti, ki so prišli nezakonito od prvega januarja, bodo preselili v Ruando, je dejal Johnson. To je razglasil za »inovativen pristop, ki ga ženejo naši skupni humanitarni impulzi, omogočajo pa brexitske svoboščine«.

Barbarska gotovina za izvoz ljudi

Po njegovem bo dogovor »ponujal varne in legalne poti do azila, (prisilno!) preseljenim pa ponudil priložnost, da ustvarijo novo življenje v tej dinamični afriški državi, ki je ena od najvarnejših na svetu in globalno priznana po sprejemanju in integriranju priseljencev«. Britanska vlada ji bo za začetek pomagala s 145 milijoni evrov. »Ta dogovor, ki smo ga sklenili, je brez omejitve števila in Ruanda bo lahko v prihodnjih letih sprejela na deset tisoče ljudi,« je poudaril Johnson.

Plaz kritik in obsodb je bil takojšen. Dobrodelne begunske, humanitarne in druge organizacije načrt obsojajo kot okrutnega in nehumanega. Kot prenašanje odgovornosti na nekdanjo kolonijo. Kot barbarsko gotovino za izvoz ljudi. Med obsodbami politikov izstopa vodja SNP v britanskem parlamentu Ian Blackford, ki pravi, da je grozjivo pomisliti na to, da bodo ranljive ljudi, ki prihajajo v Britanijo zaradi vrste razlogov, odpeljali tako daleč, kot je Afrika. »To ni znamenje civilizirane družbe. To je zlo. Zaradi naše vlade se mi obrača želodec.«