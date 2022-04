Ukrajinci trdijo, da so z dvema izstrelkoma neptun (ti so bili razviti za uničevanje vojaških ladij) zadeli križarko Moskva, admiralsko ladjo ruskega črnomorskega ladjevja, tako da jo je morala posadka zapustiti. Ruska stran priznava, da je na ladji prišlo do eksplozije streliva in požara, ki naj bi ga omejili, vzroke za eksplozijo pa »še raziskujejo«. Ni pa posnetkov poškodovane ladje.

Čeprav se ladja ni potopila, je Rusija gotovo utrpela velikansko materialno škodo. Tudi simbolično gre za hud udarec Putinu 50 dni po začetku vojne, saj je križarka ponos ruske mornarice in ena največjih ruskih vojaških ladij. Dolga je 186 metrov, posadka je štela okoli 500 mornarjev, zgradili pa so jo še v času Sovjetske zveze. Z raketami s križarke Moskva, ki so letele tudi 700 kilometrov daleč, je ruska vojska podpirala svoje operacije v južni Ukrajini. Ukrajinci na družbenih omrežjih že slavijo uničenje ladje, ki je znana tudi po tem, da je na začetku vojne zahtevala predajo manjše skupine ukrajinskih vojakov na majcenem, a strateško pomembnem Kačjem otoku, ti pa so, kot je bilo mogoče slišati na spletu, ruski posadki odgovorili: »Ruska vojaška ladja, j... se.« Besede, ki jih je danes mogoče videti celo na poštnih znamkah, so takoj postale simbol nacionalnega upora Ukrajincev proti ruski agresiji.

Mariupolj, v katerem že šest tednov divjajo spopadi in kjer naj bi tudi zaradi lakote, žeje in bolezni umrlo po ukrajinskih ocenah 20.000 prebivalcev, je pred tem, da v celoti pade v roke ruske vojske. Ta je v sredo sporočila, da se je predalo 1026 ukrajinskih vojakov, sestrelila pa je tudi ukrajinski helikopter, ki oskrbuje branilce z živežem in strelivom.

Mariupolj, v katerem se po poročanju BBC še vedno skriva 120.000 prebivalcev, je ne le strateško (povezuje Krim in Donbas), ampak tudi simbolično zelo pomemben, ker ga ima Putin na piki vse od leta 2014, ko se je mesto, ki je največje pristanišče Donecka, s pomočjo ultranacionalističnega bataljona Azov srdito in uspešno upiralo separatistom oziroma Rusom.

Obramba tudi iz labirintov podzemnih hodnikov

Župan Mariupolja sicer trdi, da je mesto še vedno v rokah Ukrajincev. V resnici je odpor samo še v velikem metalurškem obratu, kjer si branilci – teh naj bi bilo po nekaterih ocenah še okoli 2000 – pomagajo tudi z labirintom podzemnih hodnikov in rovov, v katerih pa naj bi ruska vojska uporabljala solzivec, ne pa prepovedanih bojnih plinov, kot trdijo v bataljonu Azov. Ruska propaganda na primer objavlja posnetek Hitlerjeve knjige Mein Kampf, ki naj bi jo ruski vojaki našli pri padlem pripadniku bataljona Azov. Poleg tega ruski mediji trdijo, da »ukrajinski neonacisti« tako ogorčeno branijo to železarno, zato ker so v njenih kleteh laboratoriji, v katerih naj bi skupaj s Cio izdelovali kemično (bojne pline) in biološko orožje.

Vse bolj je očitno, da namerava ruska vojska po zavzetju Mariupolja sprožiti veliko ofenzivo na vzhodu Ukrajine, to je v Donbasu, kjer bo lahko uporabila enote, ki se zdaj bojujejo v Mariupolju. EU je namenila dodatnih 500 milijonov evrov za ukrajinsko vojsko (skupaj s to pomočjo že 1,5 milijarde evrov), ameriški predsednik Joe Biden, ki še naprej obtožuje Rusijo za genocid v Ukrajini, pa dodatnih 700 milijonov evrov.

Putin želi osvojitev Mariupolja pred 9. majem

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred nekaj dnevi takole opravičil »vojaško operacijo« v Ukrajini: »Ni bilo mogoče več tolerirati genocida, ki se je kar osem let dogajal v Donbasu. Poleg tega je Ukrajina vse bolj nastopala proti Rusiji. Pognale so kali nacionalizma in neonacizma, ki pa so tam že zelo dolgo.« Skratka, Rusija je morala posredovati proti absolutnemu zlu, kar je neonacizem, da bi preprečila genocid v Donbasu proti rusko govorečim. Vsak Ukrajinec, ki se nima za Rusa, pa je v očeh ruske propagande potencialni neonacist.

Putin je na tiskovni konferenci pred nekaj dnevi tudi izjavil, da so posnetki o pokolih nad ukrajinskimi civilisti ponaredki. Ob porušenih ukrajinskih mestih in uničenem ukrajinskem gospodarstvu, tudi kmetijstvu, ki je s svojimi prostranimi žitnimi polji doslej prehranjevalo velik del sveta, pa je dal vedeti, da to ni nič nenavadnega: »Ste že šli v Rako? Ste videli, kako je ameriško letalstvo zravnalo z zemljo to sirsko mesto?«

Vsekakor hoče Putin osvojiti Mariupolj do 9. maja, tako da ne bo na dan zmage prišel pred množice praznih rok, saj doslej ni osvojil nobenega od desetih največjih ukrajinskih mest. Ruska vojska je tako neuspešno napadla Kijev, Odeso, Zaporožje in Harkiv (zadnji dve velemesti pa znova bombardira, vsak dan bolj). Po vseh teh neuspehih je prišlo pred nekaj dnevi do spremembe na čelu ruske vojske. Odslej jo bo vodil 60-letni general Aleksander Dvornikov, »mesar iz Sirije«, ki je sodeloval v čečenski in sirski vojni. Mnogi se bojijo, da bo ukrajinska mesta rušil tako, kot je zravnal z zemljo Grozni in Alep.

*** 10 % naj bi bil padec BDP letos v Rusiji zaradi vojne in zahodnih sankcij. 20 % naj bi letos znašala inflacija. Po podatkih nemških ekonomistov bi popolna ustavitev uvoza ruske nafte in zemeljskega plina povzročila dva odstotka nižji BDP v Nemčiji, 20 odstotkov nižjega pa v Rusiji.