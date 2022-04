Teden mode: Modni sprehod pod Fabianijevim mostom

V okviru Ljubljanskega tedna mode, ki se bo jutri zvečer zaključil s podelitvijo nagrad WOW, smo danes spremljali modno revijo študentov katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil ter oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje naravoslovno-tehniške fakultete. Pod Fabianijevim mostom ob prenovljeni Cukrarni se je ob urbanih ritmih in manekenkah, ki so predstavljale zaključne projekte študentov, prepletal duh – kot so dejali obiskovalci revije, neverjetnih umetniških energij.