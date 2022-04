Slovenija bo sprejela 20 ukrajinskih sirot

Vlada je danes potrdila projekt premestitve otrok, ki so v nevarnosti zaradi vojne na ozemlju Ukrajine. Iz Ukrajine v Slovenijo naj bi tako s ciljem ohranitve njihovega življenja in zdravja prepeljali 20 ukrajinskih otrok, so po dopisni seji sporočili z vlade.