V Mestni občini Kranj se soočajo z velikim prilivom tujih delavcev in njihovih družin z mladoletnimi otroki. V posameznih razredih je zato veliko otrok, ki ne znajo slovensko. Na nekaterih šolah je takšnih že skoraj tretjina učencev, kar po njihovih navedbah onemogoča izvajanje pouka, kakovostno sledenje kurikulumu in vzpostavljanje skupinske dinamike.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci po sredini seji mestnega sveta povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, jih ravnatelji opozarjajo na velike težave. Na to temo se je zato že dvakrat srečal s sekretarji na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ker pogovori niso bili uspešni, bo zdaj občina na ministrstvo poslala pobudo za spremembo zakonodaje, ki so jo v sredo podprli tudi mestni svetniki.

Predlog predstavili drugim občinam

Predlagajo, da bi šolska svetovalna služba preverjala otrokovo poznavanje slovenščine, in če to ne bi bilo zadostno, bi ga napotila v medkulturno pripravljalnico. Tam bi se naučil slovenskega jezika in spoznal slovensko kulturo. Program bi bil prilagojen starosti učencev, vključitev vanj pa bi bila obvezna. Ob zaključku leta bi izvedli preverjanje znanja slovenščine za napredovanje v višji razred. Program bi izvajale osebe, ki že zdaj opravljajo dodatne ure slovenščine.

Ker se izzivi pojavljajo tudi v vrtcih, občina uvedbo podobne medkulturne pripravljalnice predlaga tudi v predšolskih skupinah. Tam bi temeljila na igri in spoznavanju jezika, ki bi bilo prilagojeno pet- do šestletnim otrokom. Otroku, ki je v predšolski skupini in ne obvlada slovenskega jezika niti na osnovni ravni, bi začetek osnovnega šolanja odložili za eno leto.

Rakovec bo omenjeno pobudo predstavil tudi svojim kolegom v Združenju mestnih občin Slovenije, saj se tudi v drugih občinah srečujejo s podobnimi težavami. Kranjski župan je prepričan, da bi z upoštevanjem njihove pobude vlada lahko naredila velik korak naprej pri reševanju te problematike.

Javni namakalni sistem

Na seji mestnega sveta so kranjski mestni svetniki podprli tudi prizadevanja občine za vzpostavitev lokalnega javnega namakalnega sistema na območju Sorškega polja, ki si ga želijo tamkajšnji kmetovalci. Predlagano območje bi v prvi fazi obsegalo okoli 90 hektarjev, namakali pa bi krompir, krušna in krmna žita ter zelenjadnice.

Kot je izpostavil župan, v Kranju dajejo velik poudarek samooskrbi, zato je med prvimi mestnimi občinami, ki se je odločila za uvedbo namakalnega sistema. Za sofinanciranje se namerava prijaviti na javni razpis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.