Korošce še vedno skrbi sadra na poljih

Že poldrugi mesec se na Koroškem ukvarjajo z belo snovjo, ki so jo nekateri kmetje v dobri veri, da gre za koristno gnojilo, posipali po svojih travnikih in njivah. Ker so že prve analize vzorčenja pokazale, da gre za sadro, vrednosti svinca in kroma v njej pa so bile močno presežene, kmetje in prebivalci od pristojnih pričakujejo ustrezne ukrepe in nasvete, kako naprej.